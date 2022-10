3 Rekomendasi Salon Kecantikan di Kota Medan yang Ramah di Kantong Mahasiswa

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memanjakan diri memang menjadi salah satu aktivitas yang sangat menyenangkan, salah satunya dengan mengunjungi salon kecantikan.

Soal perawatan kecantikan, di Kota Medan ada banyak salon kecantikan yang menawarkan berbagai fasilitas menarik, nih.

Bingung salon kecantikan mana saja yang memiliki penawaran lengkap dan harganya ramah dikantong kaum mahasiswa?

Nah, berikut Tribun Medan merangkum 3 salon kecantikan di Medan yang menawarkan service terlengkap dan terbaik.

1. LN Beauty

LN Beauty sudah tidak perlu diragukan lagi, disini sudah banyak mendapatkan testimoni sebagai salah satu penyedia layanan kecantikan terbaik di Kota Medan.

Mereka juga menjamin dengan harga yang murah dan terjangkau, pelanggan mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

LN Beauty dapat kamu temukan pada 2 lokasi yakni Jalan AH Nasution No 114 C dan Jalan Halat No 111.

Selain pelayanannya yang diakui terbaik se-Kota Medan, harga yang ditawarkan pun lebih terjangkau dari salon-salon lainnya.



Salon ini juga sering mengadakan harga promo untuk perawatan-perawatan pilihan pada periode tertentu.

Bagi kamu yang ingin melakukan perawatan seperti potong rambut, pewarnaan rambut, styling, nail art, spa, sulam alis, eyelash dan lainnya pun tak perlu khawatir dengan hasilnya.

Kamu juga bisa memilih layanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Ketika mendapatkan perawatan pun, kamu akan merasa betah karena tempatnya sangat nyaman.

Selain itu, staf yang bekerja di tempat ini pun terkenal memberikan service yang baik.

2. Casy Studio

Casy Studio juga menjadi pilihan yang tepat untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan penawaran tempat instagramable yang membuat betah berlama-lama disana.