Link Nonton Drakor May It Please the Court Episode 1-6, Drama On Going Bergenre Hukum dan Misteri

May It Please The Court

TRIBUN-MEDAN.COM - Drama Korea atau Drakor May It Please the Court merupakan drama Korea terbaru yang menceritakan tentang dua pengacara publik dengan kepribadian yang berbeda namun harus bekerjasama untuk menghadapi konspirasi besar dalam menyelesaikan kasus mereka.

Drakor May It Please the Court tayang sejak 21 September lalu dan diperankan oleh Jung Ryeo Won dan Lee Kyu Hyung.

Selain Jung Ryeo Won dan Lee Kyu Hyung, drakor May It Please the Court ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama Korea lainnya seperti Jung Jin Young, Kim Hye Eun, Kim Sang Ho dan beberapa aktor lainnya.

Baca juga: KISAH Cinta dan Persahabatan Serba Rumit,Berikut Spoiler dan Link Nonton Drakor Bad Girlfriend

Bergenre hukum dan misteri, Drakor May It Please the Court tayang setiap hari Rabu pukul 14.00 WIB. Drama ini dapat di tonton secara legal di Disney Plus Hotstar.

Drama yang terdiri dari 12 episode ini disutradarai oleh Kang Min Goo bekerjasama dengan penulis naskah Kim Dan.

Drakor ini diadaptasi dari novel berjudul Byeonloneul Shijakhagekseubmida karya Jung Hye-jin.

May It Please The Court (HO)

Spoiler Drakor May It Please the Court

Drama ini menceritakan tentang No Chak Hee (Jung Ryeo Won), seorang pengacara yang bekerja di sebuah firma hukum besar Korea Selatan. Ia merupakan sosok wanita pemberani yang memiliki ambisi yang sangat besar.

No Chak Hee bersedia menerima risiko apa pun untuk memenangkan kasus dan telah menjadi pengacara yang memiliki tingkat keberhasilan 90 persen di firma hukum.

Lantaran kecakapannya dalam menangani beberapa kasus, No Chak Hee kemudian mendapatkan kesempatan promosi ke posisi mitra.

Namun, tiba-tiba masalah terjadi pada kasus yang sedang ia atasi yang menyebabkan ia harus diskors selama 1 tahun. Untuk kembali ke posisi semula, No Chak Hee kemudian bekerja sebagai pembela umum sambil berharap ia bisa kembali ke puncak karirnya seperti sebelumnya.

Saat bekerja sebagai pembela umum, No Chak Hee berbagai kantor dengan seorang pembela khusus yakni Jwa Si Baek (Lee Kyu Hyung).

Jwa Shi Baek merupakan seorang pengacara yang dicap aneh dan memiliki tingkat keberhasilan hanya sekitar 3 persen. Namun, Jwa Shi Baek sebenarnya lulusan top yang menolak pinangan firma hukum top. Ia memilih bekerja sebagai jaksa yang membela klien tanpa biaya.

Kedua pengacara yang memiliki kepribadian yang bertolak belakang ini kemudian disatukan dalam 1 kasus hukum yakni menguak kasus pembunuhan. Lantas apakah kedua pengacara ini mampu menyelesaikan kasus hukum tersebut? simak selengkapnya di drama yang sedang tayang yaitu May It Please the Court.