Lirik dan Chord Lagu Batak Aut Boi Nian By Viky Sianipar

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Aut Boi Nian merupakan lagu yang diciptakan dan dipopulerkan Viky Sianipar.

Lagu Batak Aut Boi Nian dirilis pada 2015, dan menjadi salah satu singel Viky Sianipar dari album kompilasi soundtrack film ToBa Dreams berjudul TobaDream5.

Lagu Batak Aut Boi Nian yang bercerita tentang seorang pemuda yang dilanda duka dan sakit hati karena tidak dapat menjadi apa yang diinginkan oleh perempuan pujaan hatinya.

Pemuda tersebut pun harus merelakan sang kekasih memilih lelaki lain yang dianggap lebih pantas untuknya.

Lirik dan Chord Lagu Batak Aut Boi Nian

Do: G

Intro : C D Em C 2x

*

G D Em

Aut boi nian tardungdung au.

Am Bm

Si rumondang bulan tula i.

G D C

Putikhononhu hasian.

C D G

Jala bahenhonhu ma.

G C Em D

Di podomanmi asa sonang roham.

**

G D Em

Aut boi nian tarbahen au.

Em Bm G

Songon si doli tinodo mi.

G D C

Sattongkin on do ahu ro.

C D G C Em

Pasahathonhu ma holong na di rohakon.

Em D G

Tu ho na uli, na lagu.

Reff

G

Hape ndang boi tarbahen au.

Bm C G

Songon si doli tinodo ni rohami,hasian.

G Am D

Ditandinghon ho sasada au.

G Bm

Alani pogos ni damang dainang i.

C G

Mambahen ingkon marsirang au, sian ho

G Am Bm

Hansit nai, dangol nai.

C Em

Sitaononhon.

D G

Alani holonghi tu ho

(cr30/tribun-medan.com)