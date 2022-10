JAM TAYANG Man United Vs Omonia Malam Ini, Beban Erik ten Hag Hilang Rekor Buruk Kandang

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester United dijadwalkan bentrok kontra Omonia dalam lanjutan penyisihan grup Liga Europa 2022-2023, Kamis (13/10/2022) malam waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

Jam tayang laga Man United vs Omonia dihelat di Stadion Old Trafford, kick off pukul 02.00 WIB live SCTV.

Erik ten Hag mempunyai beban untuk menghindarkan Manchester United dari satu rekor buruk saat bersua Omonia dalam laga Liga Europa 2022-2023.

Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, memiliki satu beban yang cukup berat saat mendampingi timnya melawan Omonia.

Satu beban berat tersebut adalah menghindarkan Setan Merah dari tiga kekalahan kandang secara berturut-turut di kompetisi Eropa.

Menurut laporan Goal International, di sepanjang sejarah keikutsertaan di kompetisi Eropa, Manchester United belum pernah mengalami tiga kekalahan kandang secara berturut-turut.

Oleh karena itu, jika kalah dari Omonia, maka Manchester United akan mengalami tiga kekalahan kandang secara beruntun untuk pertama kalinya di kompetisi Eropa.

Sebelumnya, Manchester United tumbang dari Atletico Madriddan Real Sociedad di Old Trafford dalam dua laga kandang terakhir mereka di kompetisi Eropa.

Dengan demikian, Ten Hag punya tugas untuk menghindarkan Manchester United masuk ke lubang sejarah yang buruk.

Erik ten Hag membeberkan fakta Manchester United bisa kalah memalukan dari Manchester City di pekan ke-9 Liga Inggris. (Twitter/@manunited_world)

Peluang Ten Hag untuk menghindarkan Manchester United dari sejarah yang kelam cukup terbuka.

Hal itu berkaca dari hasil impresif timnya di pertemuan pertama kontra Omonia pada laga ketiga Grup E Liga Europa 2022-2023.

Dalam laga yang digelar di GSP Stadium pada 6 Oktober lalu, Manchester United sukses mengalahkan Omonia dengan skor 3-2.

Tiga gol kemenangan Manchester United dicetak oleh Marcus Rashford (menit ke-53, 84') dan Anthony Martial (63').

Adapun dua gol Omonia dicetak oleh Karim Ansarifard (34') dan Nikolas Panayiotou (85').

