JAM Tayang MotoGP Australia 2022 Pekan Ini, Selisih 2 Poin dari Quartararo, Bagnaia Jaga Mental

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal MotoGP Australia 2022 pekan ini akan menyuguhkan pertarungan seru antara Francesco Bagnaia vs Fabio Quartararo.

MotoGP Australia 2022 digelar mulai hari Jumat (14/10/2022) hingga Minggu (16/10/2022) di Sirkuit Philip Island.

Jam tayang keseruan dari duel antara Bagnaia vs Quartararo di MotoGP Australia 2022 dapat disaksikan melalui Trans7 atau streaming via Vision Plus pukul 10.00 WIB, Minggu (16/10/2022).

Pebalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, tak akan mengubah mentalitasnya meski hanya terpaut dua poin dari Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang memimpin klasemen sementara MotoGP 2022.

Francesco Bagnaia menjadi pesaing terdekat Fabio Quartararo dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2022.

Hasil MotoGP Austria 2022, Francesco Bagnaia juara (tengah), Fabio Quartararo ke-2 dan Jack Miller ke-3 (MotoGP)

Setelah balapan di Thailand, Francesco Bagnaia yang meraih podium bisa memangkas jarak dari Fabio Quartararo.

Pencapaian Bagnaia tentu membuat Quartararo ketar-ketir karena di paruh kedua tak dipungkiri begitu banyak kejutan terjadi.

Pebalap asal Italia itu sukses meraih empat kemenangan beruntun dan dua podium dari tujuh balapan.

Sedangkan Quartararo hanya meraih satu podium dengan sisanya kesulitan bersaing mendapatkan posisi terdepan.

Dengan situasi yang terjadi, Bagnaia sadar banyak yang menjagokannya bisa menjadi juara pada akhir musim nanti.

Kendati begitu, Bagnaia tak mau terlena dengan semua pencapaiannya dan tak ingin mengubah mentalitasnya.

"Sekarang kami tertinggal dua poin di belakang Quartararo, tetapi ini tidak mengubah mentalitas kami," kata Bagnaia dikutip dari Motorsport.com.

"Kami harus tetap fokus, bekerja dengan baik sejak latihan pertama pada hari Jumat dan mencari kemenangan dalam balapan”, sambung Bagnaia.

Melihat agenda selanjutnya, balapan seri ke-18 MotoGP Australia 2022 akan tersaji pada akhir pekan ini (16/10/2022).

