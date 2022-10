Link Nonton Drakor If You Wish Upon Me, Kisah Perjuangan untuk Mewujudkan Keinginan Pasien Sekarat

Drakor If You Wish Upon Me merupakan drama yang menjadi debut Jo Young-soo sebagai penulis naskah.

Drama Korea atau Drakor If You Wish Upon Me merupakan drama Korea (drakor) terbaru Ji Chang-wook, Sooyoung SNSD, dan Sung Dong-il.

Dalam Drakor If You Wish Upon Me tersebut, mereka berjuang untuk bisa memenuhi keinginan terakhir para pasien yang sakit parah.

Drakor If You Wish Upon Me merupakan drama yang menjadi debut Jo Young-soo sebagai penulis naskah.

Selain itu, pengarahan drama ini dipercayakan kepada sutradara Kim Yong-wan (The Cursed, The Cursed: Dead Man's Prey).

Selain ketiga pemeran utama, banyak juga aktor yang ikut meramaikan drama ini, seperti Won Ji-an, Park Jin-joo, hingga Choi Seung-hoon yang berperan sebagai Yoon Gyeo-re muda.

Drakor If You Wish Upon Me memiliki 16 episode yang tayang setiap Rabu dan Kamis, mulai 10 Agustus, di Viu.

Spoiler Drakor If You Wish Upon Me

Drakor If You Wish Upon Me mengisahkan Yoon Gyeo-re (Ji Chang-wook) yang berjuang mati-matian menghadapi kenyataan setelah menjalani kehidupan di panti asuhan, pusat penahanan pemuda, dan penjara.

Hal itu membuat dia hanya mengetahui kemalangan sepanjang hidupnya sedari kecil.

Dia mulai menjadi sukarelawan di rumah sakit karena sebuah kecelakaan dan atas perintah pengadilan.

Dia juga berjuang lagi untuk terakhir kalinya demi bertahan hidup.

Di rumah sakit, Gyeo-re dia memenuhi berbagai keinginan terakhir orang-orang yang sedang sakit parah dengan berbagai cara.

Hal tersebut mulai membawa perubahan dalam hidupnya.

Di sana, dia bertemu Kang Tae-shik (Sung Dong-il), pria paruh baya yang memimpin tim sukarelawan di fasilitas tersebut.