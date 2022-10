Link Nonton Drakor May It Please The Court Episode 1-8, Drama Korea Tentang Lawyer Misterius

Cuplikan Drakor May It Please The

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau Drakor May It Please The Court merupakan drama yang tayang September 2022 dan diperankan oleh Jung Ryeo Won dan Lee Kyu Hyung.

Setelah sukses membintangi drakor All of Us Are Dead, penampilan Lee Kyu Hyung kerap dinanti-nanti bagi penggemar drama Korea di Drakor May It Please The Court.

Drakor May It Please The Court ini diadaptasi dari novel bertajuk Byeonloneul Shijakhagekseubmida oleh Jung Hye Jin di 2019.

Drakor My It Please The Court tayang perdana pada tanggal 21 September 2022, di Disney+ Hotstar dengan jumlah 12 episode.

Saat ini Drakor My It Please The Court sudah tayang sebanyak delapan episode.

Spoiler Drakor May It Please The Court

Drakor May It Please The Court atau dengan nama lain Let's Start the Defense merupakan drama misteri hukum.

Drakor My It Please The Court berkisah tentang No Chak Hee (Jung Ryeo Won) yang bekerja di sebuah firma hukum besar Korea Selatan. Ia memiliki ambisi yang kuat.

Bahkan, dia juga berani dan bersedia untuk mengambil resiko apapun untuk memenangkan kasus.

Hingga akhirnya No Chak Hee dikenal sebagai pengacara andalan di firma hukum tempat ia bekerja.

Akhirnya, Chak Hee mendapatkan kesempatan promosi ke posisi mitra. Namun, tiba-tiba masalah terjadi pada kasus yang sedang ia tangani.

Akibatnya, ia diskors selama satu tahun. Kemudian, No Chak Hee mulai bekerja sebagai pembela umum sambil berharap ia bisa kembali ke posisi semula.

Sebagai pembela umum, dirinya berbagi kantor dengan sesama pembela publik, yakni Jwa Shin Baek (Lee Kyu Hyung).

Jwa Shi Baek lulus dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Yudisial sebagai seorang siswa terbaik.