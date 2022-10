LINK Nonton Drakor The Golden Spoon, Kisah Tukar Nasib Si Kaya dan Si Miskin Gara-gara Sendok Emas

Drama Korea The Golden Spoon

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau Drakor The Golden Spoon merupakan drama Korea garapan Song Hyun Wook yang diadaptasi dari webtoon bertajuk Geumsujeo.

Bergenre fantasi, Drakor The Golden Spoon dibintangi Yook Sungjae BtoB, Lee Jong Won, Jung Chaeyeon ex DIA dan Yeonwoo ex Momoland.

Drakor The Golden Spoon menceritakan tentang Lee Seung Cheon (Yook Sungjae BtoB), seorang siswa sekolah menengah atas yang bertukar nasib dengan anak orang kaya.

The Golden Spoon (HO)

Lee Seung Cheon berasal dari keluarga miskin yang terlilit hutang ratusan juta won.

Hal itu membuatnya benci tinggal di lingkungan yang miskin.

Singkatnya, Lee Seung Cheon muak dengan takdir hidupnya yang harus terlahir miskin.

Demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Lee Seung Cheon melakukan segala hal untuk dapat hidup lebih baik.

Meski terlahir miskin, Lee Seung Cheon memiliki kepintaran yang membuatnya berhasil masuk sekolah ternama yang dikenal hanya menerima orang-orang tertentu, antara orang yang sangat kaya atau orang yang pintar.

Memiliki status sosial yang berbeda membuatnya kerap kali menjadi korban perundungan teman-teman di sekolahnya.

Suatu hari ia bertemu seorang wanita tua misterius yang menjual barang-barang antik.

Wanita tua misterius itu mengatakan pada Lee Seung Cheon jika ia membeli sendok emas seharga 3.000 won atau rp 32 ribu darinya maka hidupnya akan berubah.

Dalam artian Lee Seung Cheon dapat mengubah orang tuanya.

Namun syaratnya ia harus makan dengan sendok emas tersebut sebanyak 3 kali di rumah anak seusianya yang orang tuanya ingin ia tukar.

Dengan begitu orang tua anak tersebut akan menjadi orang tuanya.