Lirik dan Chord Lagu Batak Dang Arta Pasonang Roha By The Boys Trio

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Dang Arta Pasonang Roha adalah lagu Batak yang di bawakan oleh The Boys Trio.

Lagu Batak Dang Arta Pasonang Roha dari The Boys Trio merupakan Lagu Batak yang dirilis 2022

Lagu Batak Dang Arta Pasonang Roha ini diciptakan leh Effendy Tampubolon.

Lirik dan Chord Lagu Batak Dang Arta Pasonang Roha

G D

Sada do nahuparsitta

C G D

Sian ho hasianku

Em Bm

Haholongi au sian ias ni roham

C D

Satahi saoloan hita di ngolutta on

Am D

G D

Ingotma dang marlapatan i

C G D

Mora di arta pogos di roha

Em Bm

Unangma songoni hita nadua

C

Parsatokkinan do sude

D G

akka na di portibion

D

Reff Lagu

G F#/D Em

Dang arta hamoraon na pasonang rohakki

D C D

Manang patoguhon holongki

C D

G G F#/D

Dang lobi sian holong hupangido sian ho

C D

Holong mi do na ummarga di au

G F #/D Am Em

Ho do artakku hodo artakku

G D Em F#m G

Ho do artakku hasian.................

G F#/D

Ingotma dang marlapatan i

Bm C G D C

.......Mora di arta pogos di roha.........

Em Bm

Unangma songoni hita nadua

C

Parsatokkinan do sude

D Em D C Bm Am G

akka na di portibion..............

Reff Lagu

G F#/D Em

Dang arta hamoraon na pasonang rohakki

D C D E

Manang patoguhon holongki...iii....

A G#/E F#m

Dang arta hamoraon na pasonang rohakki

E D E

Manang patoguhon holongki

C# D A E

Dang lobi sian holong hupangido sian ho

D E

Holong mi do na ummarga di au

A E Am F#m

Ho do artakku hodo artakku

A E A

Ho do artakku hasian.

Musik: D E

A E Am F#m

Ho do artakku hodo artakku

A E A

Ho do artakku hasian.

(cr30/tribun-medan.com)