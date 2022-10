Lirik dan Chrord Lagu Batak Hubungan Na So Direstui By Nagabe Trioo

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Hubungan Na So Direstui diciptakan oleh Supriandri Pasaribu dan dipopulerkan oleh Nagabe Trioo.

Lagu Batak Hubungan Na So Direstui ini dirilis tahun pada tahun 2022.

Lagu Batak Hubungan Na So Direstui ini menceritakan tentang hubungan cinta yang tak direstui orang tua.

Lirik dan Chrord Lagu Batak Hubungan Na So Direstui

G F#/D

Bornginon

Em D

Soboi tarsinok matakki

C G D

Taringot au sinaujui

Am G D

Nasai rap au dohot ho

G

Hasian

G F#/D

Iklas ma ho

Em Bm

Disude pambaenanki ito

c b/g d

Namanadikkon ho ujui

Am G D

Ai dang na au manang ho ito

G

Siose padani

Reff

Em Bm

Hape saonari

C G

Tinggal kenangan namai

F#/B Em d g d

....natua-tuami do mangora..i

Em Bm

Dang tardokkon au be

C G

Manang aha hasian

F#/B Em

....maafhon au

D G D

Disude na salakki...

Em

Percuma doi ito

Bm

Marisuang mai

C D G

Hubunganta naso direstui

Intro:

G f#/d em bm c g d

C d d#m em d c d g

G F#/D

Iklas ma ho

em bm

Disude pambaenanki ito

c b/g d

Namanadikkon ho ujui

am g d

Ai dang na au manang ho ito

g

Siose padani

Reff

Em bm

Hape saonari

c g

Tinggal kenangan namai

F#/b em d g d

....natua-tuami do mangora..i

Em bm

Dang tardokkon au be

C gG

Manang aha hasian

F#/b em

....maafhon au

D G D

Disude na salakki...



Em

Percuma doi ito

Bm

Marisuang mai

C D Em A

Hubunganta naso direstui....i

C D G

Hubunganta naso direstui

(cr30/tribun-medan.com)