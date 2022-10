Membanggakan, BRI Raih 2 Penghargaan pada Ajang Asiamoney Indonesia’s Best Bank Award 2022

TRIBUN-MEDAN.COM - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memperoleh apresiasi positif berupa penghargaan di kancah global atas kinerja yang mereka lakukan.

Bank pemberdaya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebut meraih dua penghargaan sekaligus dari Asiamoney, yakni sebagai Indonesia’s Best Bank for ESG 2022 dan Indonesia’s Best Bank for Diversity and Inclusion 2022 pada ajang Asiamoney Indonesia’s Best Bank Award 2022.

Penghargaan tersebut diberikan Asiamoney karena BRI dinilai selalu berkomitmen dalam menjalankan bisnis dan menjaga kinerja yang baik serta berkelanjutan. Utamanya, dalam penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) atau lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Komitmen tersebut dibuktikan BRI dengan penerapan praktik keuangan berkelanjutan yang mencerminkan implementasi aspek ESG dalam setiap aktivitas perbankan.

Selain itu, BRI juga dinilai terus menginisiasi inisiatif strategis baru dalam implementasi ESG.

Terkait hal tersebut, Direktur Utama (Dirut) BRI Sunarso mengatakan, pihaknya memiliki alasan kuat dalam menjaga komitmen untuk konsisten memperkuat penerapan prinsip ESG.

Menurutnya, perusahaan dengan profil ESG yang baik akan membangun konektivitas kepada seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan.

Dengan demikian, BRI dapat menciptakan keunggulan yang berimplikasi pada valuasi dan keberlanjutan bisnis yang baik.

“Penerapan prinsip ESG di BRI menjadi framework. Ini karena kami ingin menjadi yang terdepan, bukan karena adanya tren, tapi melainkan sebuah kewajiban dalam memperkuat penerapan ESD,” ujar Sunarso dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/10/2022).

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, ESG initiatives itu harus bagian dari corporate strategy atau strategi perusahaan.

Sulut semangat Insan BRILian

Terkait penghargaan yang diterima BRI, Sunarso mengucapkan terima kasih kepada Asiamoney.

“Penghargaan ini semakin menyulut semangat Insan BRILian (pekerja BRI) untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholders,” ucapnya.

Sunarso menjelaskan, penghargaan Indonesia’s Best Bank for Diversity and Inclusion 2022 dari Asiamoney memiliki arti bahwa BRI mampu menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan menerapkan kebijakan antidiskriminasi pada setiap fungsi pengelolaan human capital.

Kebijakan antidiskriminasi itu seperti dalam pengembangan karier, remunerasi, maupun aspek lainnya.