Personel Gabungan Polres Tebing Tinggi Amankan Pelaksanaan JOTA-JOTI Tahun 2022

ISTIMEWA

Kapolsek Padang Hilir AKP Sulem Sigalingging selaku Pawas Pam Wil dan Ipda Supriyadi selaku Padal Pam Wil telah melaksanakan pengamanan kegiatan pelaksanaan kegiatan Pramuka dalam Jamboree On the Air (JOTA) dan Jamboree On the Internet (JOTI) Nasional Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 yang berlangsung di Anjungan Sri Mersing Kota Tebing Tinggi, Rabu (12/10/2022).