Real Betis Vs AS Roma, Jose Mourinho Berpeluang Bikin Rekor Langka dan Lampaui Sir Alex Ferguson

TRIBUN-MEDAN.COM - Klub Liga Spanyol Real Betis akan menjamu wakil Italia AS Roma di ajang Liga Europa, Kamis 13 Oktober 2022.

Laga ini juga menjadi pembuktian kualitas Jose Mourinho meski hanya di kompetisi level kedua benua biru.

Bahkan, Mourinho punya kesempatan untuk mencetak satu rekor saat AS Roma bertemu Real Betis di Liga Europa.

Jose Mourinho bersama Paulo Dybala, bintang Argentina itu masih diragukan tampil untuk AS Roma melawan Inter Milan, pada Sabtu (01/10/2022) malam.

Seperti diketahui, AS Roma dijadwalkan akan bertanding melawan Real Betis di laga ke-4 Grup C Liga Europa 2022-2023.

Duel tersebut bakal dihelat di Estadio Benito Villamarin, Kamis (13/10/2022) malam pukul 23.45 WIB.

Menghadapi Real Betis, pelatih AS Roma, Jose Mourinho, bisa mengukir satu rekor.

Satu rekor tersebut adalah Mourinho bisa menjadi pelatih dengan kemenangan paling banyak di kompetisi Eropa dan melewati Sir Alex Ferguson.

Menurut laporan Football Italia, Mourinho sudah meraih 106 kemenangan sebagai pelatih di kompetisi Eropa.

Sementara itu, Sir Alex Ferguson juga sudah meraih 106 kemenangan sebagai pelatih di kompetisi Eropa.

Oleh karena itu, jika Mourinho mampu membawa AS Roma mengalahkan Real Betis, maka eks pelatih Manchester United itu akan menjadi pelatih dengan torehan kemenangan paling banyak di kompetisi Eropa (107).

◎ Alex Ferguson - 106 wins

◉ José Mourinho - 106 wins

◎ Carlo Ancelotti - 105 wins

Jose Mourinho sejatinya bisa mencetak rekor 107 kemenangan saat AS Roma bertanding melawan Real Betis di pertemuan pertama yang berlangsung pada 7 Oktober 2022.