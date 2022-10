Redmi A1 bakal Meluncur di Indonesia 28 Oktober 2022, Smartphone Xiaomi Tanpa MIUI

TRIBUN-MEDAN.com - Xiaomi memastikan bahwa smartphone Android Go buatannya, Redmi A1, akan segera masuk Indonesia.

Redmi A1 dipastikan meluncur di Tanah Air pada 28 Oktober mendatang.

Sebagai ponsel Android Go, sistem operasi Xiaomi Redmi A1 tidak akan dipoles dengan antarmuka MIUI alias hadir dengan OS Android stock. Redmi A1 sendiri diperkenalkan secara global pada awal September lalu.

Baca juga: Viral Video Rizky Billar Salat Khusyuk setelah Jadi Tersangka KDRT, Netter malah Dilabeli Pencitraan

Sementara Android Go merupakan OS yang lebih ringan dibanding Android biasa. Sehingga aplikasi yang dimiliki perangkat merupakan aplikasi-aplikasi ringan sumber daya. Misalnya, Google Go, Google Maps Go, Youtube Go, dan sebagainya.

"Diluncurkan pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober mendatang, Redmi A1 juga akan hadir dengan desain box spesial bertema Indonesia karya Sigit Setyo Nugroho yang merupakan seorang Xiaomi fans," ungkap pihak Xiaomi melalui keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Selasa (11/10/2022).

Kabar mengenai kehadiran ponsel Xiaomi Redmi A1 di Indonesia sudah terendus sejak Agustus lalu. Perangkat ini muncul di laman Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Kementerian Perindustrian dengan nilai sebesar 40,30 persen seperti dilansir dari Kompas, Kamis (13/10/2022).

Meski dipastikan masuk Indonesia akhir Oktober ini, spesifikasi Redmi A1 versi Indonesia belum diungkap Xiaomi. Namun, sebagai gambaran, berikut ini adalah spesifikasi Redmi A1 versi global.

Baca juga: Viral Wisatawan Asing Pengin Berselancar malah Digulung Ombak bersama Sampah di Bali

Spesifikasi Redmi A1 versi global



Xiaomi Redmi A1 sebelumnya sudah dirilis secara global di India. Spesifikasi yang dihadirkan ponsel Xiaomi versi India dan Indonesia biasanya tidak jauh berbeda.

Redmi A1 di India memiliki layar HD Plus seluas 6,52 inci. Layar Redmi A1 memiliki aspect ratio 20:9 dan sudah disertai fitur pencahayaan saat malam hari.

Bagian depannya dihiasi notch menyerupai tetesan air sebagai rumah dari kamera selfie 5 MP (f/2.2).

Bagian punggung ponsel menggunakan bahan bertesktur kulit. Adapun di sisi kiri atas bagian punggung ini terdapat dua sensor kamera yang ditempatkan dalam sebuah modul.

Lihat Foto Redmi A1 bakal diluncurkan secara global di India (Xiaomi)

Kamera tersebut terdiri dari kamera utama 8MP dan disertai lensa Artificial Intelligence (AI/kecerdasan buatan). Kedua sensor tersebut kompak ditemani oleh lampu kilat LED.

Untuk menunjang performanya, Redmi A1 ditenagai oleh chipset besutan MediaTek, Helio A22, yang menawarkan CPU dengan kecepatan 2.0 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM LPDDR4X 2 GB atau 3 GB dan memori internal 32 GB.

Bila dirasa kurang, perluasan penyimpanan media bisa dilakukan hingga 1 TB melalui slot microSD. Tidak hanya itu, perangkat juga mendukung fitur peluasan RAM hingga 5 GB.

Xiaomi Redmi A1 ditopang baterai berkapasitas 5.000 mAh dengan pengisian daya cepat (fast charging) 10 watt. Pengisian daya dapat dilakukan melalui port micro-USB.

Fitur pendukung lainnya perangkat mendukung jaringan 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.9, FM Radio, dual-SIM, dan jack audio 3,5 mm.

Di India, Xiaomi Redmi A1 dijual dengan harga 6.499 rupee atau sekitar Rp 1,2 juta. Belum ada informasi mengenai harga resmi di Indonesia. Kita tunggu saja.

(*/Tribun Medan)