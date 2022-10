HANCUR AKIBAT Invasi Rusia, Ukraina Butuh 4 Miliar Dolar AS per Bulan untuk Bangun Negaranya

TRIBUN-MEDAN.Com, Negara-negara G7 bersama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) merespon permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky .

Zelensky meminta lebih banyak bantuan untuk negaranya akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Dikutip dari Tribunnews.com, untuk itu negara G7 bersama dengan IMF siap memberikan bantuan finansial kepada Ukraina.

Kepala IMF, Kristalina Georgieva mengatakan pada Kamis (13/10/2022), Ukraina setidaknya membutuhkan dana antara 3 miliar dolar AS hingga 4 miliar dolar AS per bulan untuk membangun kembali negaranya yang hancur.

Atas permintaan Zelensky, IMF akan membaut Forum Ekonomi Ukraina untuk berbagi informasi dan memperjelas kebutuhan pembiayaan negara.

Menteri Keuangan AS, Janet Yellen beserta menteri keuangan lainnya dan juga gubernur bank sentral dari negara-negara G7 telah membuat pertemuan untuk membicarakan perang Rusia di Ukraina.

Di samping itu, G7 juga turut membahas upayanya untuk membatasi harga minyak Rusia guna menekan tingginya harga energi global.

