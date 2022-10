Link Nonton Drakor Jinxed at First Full Episode, Drama Komedi Romantis Terbaru Seohyun SNSD

Drakor Jinxed at First

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau Drakor Jinxed at First merupakan drama Korea (drakor) komedi romantis terbaru persembahan KBS2 yang di tahun 2022.

Drakor Jinxed at First ini diadaptasi dari webtoon yang berjudul The Jinx’s Lover’) karya penulis Han JI Hye dan ilustrator Gu Seul.

Dalam versi drama, naskah Jinxed at First ditulis oleh Jang Yoon Mi.

Drakor Jinxed at First ini juga menandai sebagai reuni antara Na In Woo dengan sutradara Yoon Sang Ho dimana sebelumnya mereka pernah satu project drama di River Where the Moon Rises.

Di drama Jinxed at First, aktor Na In Woo yang namanya kian melesat usai bintangi Mr. Queen akan beradu chemistry dengan aktris sekaligus bintang idol Seohyun SNSD.

Selain mereka, Jinxed at First juga turut dimeriahkan oleh pemeran pendukung hit lainnya mulai dari Jeon Kwang Ryul, Ki Do Hoon, Lee Ho Jung, dan masih banyak lagi.

Drakor ini berjumlah 16 episode, Jinxed at First juga bisa ditonton secara legal dengan subtitle Bahasa Indonesia di Viu dan iQiyi.

Drakor Jinxed at First menampilkan chemistry Na In Woo dan Seohyun Girls' Generation. Keduanya dipasangkan dalam drama komedi romantis yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul Jinx's Lover.

Pasangan drama Korea Jinxed at First akan menampilkan imej yang berbeda dari project yang mereka bintangi sebelumnya.

Di awal tahun, Seohyun menjadi pacar dominan dalam film Love and Leashes. Sedangkan Na In Woo menjadi kakak yang dingin dalam drama Korea At a Distance Spring is Green.

Baca juga: Link Nonton Drakor May It Please The Court Episode 1-8, Drama Korea Tentang Lawyer Misterius

Spoiler Drakor Jinxed at First

Drakor Jinxed at First berkisah tentang seorang pria yang telah menerima nasib sialnya dan seorang dewi yang telah melompat ke dunia nyata untuk mematahkan kutukannya.

Gong Soo Kwang (diperankan oleh Na In Woo) adalah seorang pembuat minuman yang menjalankan toko kerajinan.

Dia penuh gairah di dalam hatinya, tetapi dia selalu berhasil untuk tetap tenang dan sabar.