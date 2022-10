Link Nonton Drakor Unicorn Episode 1-8, Drama Komedi Tentang CEO Perusahaan Startup

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau Drakor Unicorn, merupakan salah satu drama Korea yang tayang di bulan Agustus 2022.

Drakor Unicorn sudah tayang sebanyak delapan episode.

Drakor Unicorn ini menghadirkan aktor papan atas seperti Shin Ha Kyun dan Won Jin Ah.

Selain aktornya yang populer, naskah drama ini ini ditulis oleh In Ji Hye yang juga membuat drakor Extraordinary You.

Unicorn disutradarai oleh Lee Byeong Heon dan Kim Hye Young yang juga membuat drama Extreme Job dan Melo Is My Nature.

Drakor Unicorn menjadi drama yang cukup ditunggu-tunggu, drakor ini sudah tayang di Coupang Play.

Baca juga: KISAH Pengacara Unik yang Hanya Dibayar 1 Dollar, Berikut Link Nonton Drakor One Dollar Lawyer

Spoiler Drakor Unicorn

Drakor Unicorn adalah drama komedi tentang CEO perusahaan startup McComb dan kru lainnya yang berusaha membuat bisnis di perusahaan tersebut bertahan.

Bercerita tentang Steve (Shin Ha Kyun), seorang CEO dan dalang di balik perusahaan startup McComb. Meski merupakan CEO, dia tidak baik, kasar dan memiliki kepribadian yang sok.

Sementara, Ashley (Won Jin Ah), adalah karyawan yang bekerja di McComb. Sayangnya dia selalu bertanggung jawab untuk membereskan kekacauan yang diciptakan Steve.

Selain ceritanya yang fresh dan menghibur para penonton, drama ini juga menghadirkan pemain terkenal dan berbakat lainnya selain Shin Ha Kyun dan Won Jin Ah.

Seperti, Lee Yoo Jin, Kim Young Ah, Lee Joong Ok, Bae Yoo Ram, Bae Yoon Kyung, Kim Wook, dan Heo Joon Suk.

Unicorn adalah sitkom yang mengisahkan tentang perjuangan CEO Steve (pemain Shin Ha Kyun) dan timnya di startup McComb.

Dibintangi oleh Shin Ha Kyun (Beyond Evil), Won Jin Ah (She Would Never Know), dan Lee Yoo Jin (Idol The Coup).