Paling Ditunggu Big Match Liverpool vs M City, Man United dan Chelsea Bertanding

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Inggris memainkan sejumlah pertandingan seru mulai Sabtu (15/10/2022) malam WIB.

Di antaranya ada laga paling ditunggu big match antara Liverpool vs Manchester (Man) City.

Ada juga duel Aston Villa vs Chelsea, Man United vs Newcastle United dan Tottenham Hotspur vs Everton.

Ujian Jurgen Klopp

Ujian bagi pelatih Jurgen Klopp menghadapi kebuasan The Citizens.

Pada pekan 11 Liga Inggris 2022-2023, Liverpool akan menjamu M City di Anfield, Minggu (16/10/2022) malam WIB.

Sang juara bertahan Manchester City menantang Liverpool yang tampil inkonsisten.

Klub berjuluk The Reds ini dibayang-bayangi tren negatif di bawah asuhan Jurgen Klopp.

Apalagi sudah tahun ketujuh Jurgen Klopp melatih Liverpool.

Angka tahun ketujuh ini jadi angka keramat bagi karier kepelatihan Klopp.

Pasalnya klub yang dinaungi Klopp menurun prestasinya pada tahun ketujuh.

Inilah yang terjadi kala Klop menukangi Mainz dan Borussia Dortmund.

Alhasil, Klopp harus merelakan kursi pelatih kepala kepada sosok yang lebih diperlukan tim.

Di klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023, Liverpool berada di peringkat 10, tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen, Arsenal.