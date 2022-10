Pengakuan Jujur Pinkan Mambo Pacari 5 Cowok, Hamil Bingung Siapa Ayah Bayinya: Kacau

Youtube Nikita Mirzani/Kompas.com/Revi C. Rantung

TRIBUN-MEDAN.com - Pengakuan Jujur Pinkan Mambo pacari lima pria sekaligus hingga membuatnya hamil.

Pingkan Mambo sampai sampai bingung siapa ayah dari bayi yang di kandungnya.

Kini kembali eksis di dunia hiburan, Pinkan Mambo mulai banyak mendapat tawaran menjadi bintang tamu talkshow hingga podcast.

Menjadi bintang tamu dalam podcast di kanal YouTube dr Richard Lee, Pinkan Mambo bongkar aib masa lalunya.

Mantan rekan duet Maia Estianty ini membeberkan pernikahan pertamanya yang tak direstui.

Pinkan Mambo sempat menikah tanpa restu mertua dengan suami pertamanya yang disebut orang kaya.

Tak direstui, Pinkan Mambo diminta sang mertua untuk cerai.

Bahkan ia juga diminta untuk menggugurkan kandungannya.

"Aku nikah pertama sama orang Indonesia, kaya raya, terus dia enggak boleh sama mamanya, jadi aku harus berpisah, harus gugurin kandungan aku," ujar Pinkan Mambo dikutip TribunNewsmaker dari kanal YouTube Richard Lee.

Pinkan Mambo menduga sang mantan mertua memandangnya sebelah mata karena saat itu ia masih miskin.

"Orangtuanya bilang 'udah lah lebih baik putus', mungkin waktu itu aku miskin banget, belum punya apa-apa, kayak dianggap sebelah mata," lanjutnya.

Pinkan Mambo beber masa lalu pahit (Instagram @pinkan_mambo)

Mengakui dirinya bucin, Pinkan Mambo menurut saat sang mantan suami memintanya untuk menggugurkan kandungan.

"Aku ditusuk dari belakang, aku disuruh gugurin, dia bilang 'it's gonna be okay, aku masih sayang kamu'. Aku orangnya bodoh dan bucin, suami aku bilang gugurin aja, iya, udah kamu percaya aja sama aku, iya, mungkin dia takut sama orangtuanya," beber Pinkan Mambo.

Menuruti suami untuk menggugurkan kandungan, Pinkan Mambo malah ditinggalkan begitu saja.