Sempat Cedera, Jules Kounde Sudah Kembali Berlatih Jelang Laga Panas Real Madrid Vs Barcelona

Jules Kounde resmi gabung Barcelona d bursa transfer musim panas 2022. Real Madrid Vs Barcelona, Jules Kounde Sudah Kembali Berlatih

TRIBUN-MEDAN.COM - Laga pekan ke-9 Liga Spanyol akan dihiasi duel dua klub raksasa, Real Madrid vs Barcelona.

El Clasico jilid pertama di Liga Spanyol musim ini, Real Madrid vs Barcelona akan tersaji di Santiago Bernabeu pada Minggu (16/10/2022) malam WIB.

El Clasico menjadi pertarungan untuk membuktikan kekuatan Real Madrid vs Barcelona di setiap musim Liga Spanyol.

Barcelona mendapatkan kabar baik terkait kondisi Jules Kounde, menjelang pertandingan melawan Real Madrid.

Barcelona akan lebih dulu bertamu ke markas Real Madrid pada laga lanjutan pekan kesembilan LaLiga atau kompetisi teratas Liga Spanyol, musim 2022-2023.

Laga Real Madrid vs Barcelona bakal digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada Minggu (16/10/2022) malam WIB diperkirakan berlangsung panas.

Menjelang laga partai tandang ke markas rival terberatnya itu, Barcelona bisa bernapas lega lantaran salah satu bek mereka Jules Kounde sudah kembali berlatih.

Bek Barcelona asal Prancis Jules Kounde. Real Madrid Vs Barcelona, Jules Kounde Sudah Kembali Berlatih (Twitter Jules Kounde)

Dilansir dari situs resmi Barca pada Kamis (13/10/2022), Kounde sudah bergabung dengan skuad Barcelona yang berlatih di Ciutat Epportiva Joan Gamper.

Kounde joined his teammates in today’s training session at Ciutat Esportiva pic.twitter.com/LWX4rVhmEH

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 13, 2022

Sebelumnya, bek berusia 23 tahun itu mengalami cedera Achilles di kaki kirinya saat membela timnas Perancis menghadapi Austria pada ajang UEFA Nations League, Jumat (23/9/2022).

Eks pemain Sevilla itu kemudian diizinkan untuk meninggalkan skuad Prancis sebelum pertandingan menghadapi Denmark, Senin (26/9/2022).

Akibat cedera tersebut, Kounde absen membela Barcelona pada empat laga terakhir kontra Mallorca (Liga Spanyol), Inter Milan (2 kali di Liga Champions), dan Celta Vigo (Liga Spanyol).

Setelah menepi hampir tiga pekan, Kounde kini sudah kembali berlatih dan akan memperkuat Barcelona.