SINOPSIS Drakor Season of Blossom, Kisah Persahabatan & Percintaan Remaja Masa Kini

TRIBUN-MEDAN.com- Drama Korea atau Drakor Season of Blossom merupakan drama Korea yang diadaptasi dari webtoon bertajuk serupa garapan Hongduck dan Nemone.

Drakor Season of Blossom Bergenre romansa, komedi dan dibintangi oleh Seo Ji Hoon, So Ju Yeon, Kim Min Kyu, Kang Hye Won Ex IZ*ONE, Yoon Hyun Soo dan Oh Yoo Jin.

Drakor Season of Blossom menceritakan tentang cinta dan persahabatan siswa SMA yang berumur 18 tahun yaitu Lee Ha Min (Seo Ji Hoon) dan Han So Mang (So Ju Yeon).

Lee Ha Min adalah Han So Mang adalah sahabat baik yang menyembunyikan hubungan persahabatan mereka dari orang-orang.

Lee Ha Min memiliki kepribadian yang cerah dan mempesona namun menyimpan kegelapan dalam pikirannya.

Sedangkan Han So Mang adalah gadis yang baik hati dan pemalu namun memiliki sisi pemberani yang tak terduga.

Keduanya sangat menikmati masa indah anak sekolah mereka sampai sesuatu terjadi yang membuat Lee Ha Min membuat keputusan yang sangat fatal dan Han So Mang tidak dapat melakukan apa-apa.

Setelah kejadian itu, enam tahun berlalu, Han So Mang kembali ke sekolah mereka, Seoyeon High School sebagai guru magang.

Di situ Han So Mang bertemu dengan grup “remaja di masa kini” yang beranggotakan Lee Jae Min (Kim Min Kyu), Yoon Bo Mi (Kang Hye Won), Choi Jin Young (Yoon Hyun Soo), dan Kang Sun Hee (Oh Yoo Jin).

Lee Jae Min adalah sosok siswa populer yang memiliki masa lalu penuh luka namun ia tetap ramah kepada semua orang.

Selain itu, Lee Jae Min adalah adik dari Lee Ha Min yang ingin tahu lebih jauh tentang apa yang dulunya terjadi pada sang kakak.

Yoon Bo Mi (Kang Hye Won) adalah siswi teladan yang cerdas dan baik hati.

Choi Jin Young (Yoon Hyun Soo) adalah siswa yang suka bermain game tetapi memiliki kepribadian yang lembut dan peduli akan sesama.

Sedangkan Kang Sun Hee (Oh Yoo Jin) adalah sahabat Yoon Bo Mi yang terlihat keras tetapi sebenarnya berhati lembut.