Kenang Momen Lucu Urus Visa ke Amerika Bareng Olga Syahputra, Raffi Ahmad Berhasil Ikuti Cara Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Raffi Ahmad baru-baru ini menceritakan bahwa dirinya pernah ditolak membuat visa karena konten prank Atta Halilintar.

Sebelum menceritakan penolakan tersebut, awalnya Raffi Ahmad menjelaskan pengalaman pertamanya saat mengajukan pembuatan visa.

Dalam podcast YouTube Channel Vindes, Jumat (14/10/2022) Raffi Ahmad menyebut pertama kali dirinya mengajukan visa bersama dengan almarhum Olga Syahputra.

Olga Syahputra dan Raffi Ahmad

Saat itu ia membuat visa dengan almarhum Olga Syahputra saat mereka berdua memenangkan acara Panasonic Award pada tahun 2010.

Raffi Ahmad pun menuturkan dirinya dan Olga Syahputra kala itu tidak bisa berbahasa Inggris. Keduanya hanya tahu beberapa kata saja dalam bahasa Inggris.

Saat membuat visa, karena keterbatasan bahasa maka almarhum Olga pun menyebut dirinya sosok terkenal di Indonesia.

Sehingga mereka bisa mencari tahu tentang identitas dirinya di Google tanpa repot-repot mewawancarai dirinya.

“I’m very very famous, i'm Olga Syahputra, google my name” kata almarhum Olga Syahputra yang ditiru oleh Raffi Ahmad.

Suami Nagita Slavina itu pun menyebut saat almarhum berbicara seperti demikian, petugas pun langsung tertawa dan pengajuan visanya langsung disetujui.

Raffi Ahmad pun akhirnya mengikuti cara sahabatnya kala itu dan visanya pun akhirnya disetujui.

Disebut Raffi Ahmad, setelah dirinya pulang dari Amerika ternyata seminggu kemudian dirinya tertangkap dengan kasus narkotika.

“Seminggu setelah gue pulang dari Amerika ketangkap (narkoba) gue, itu habis pulang dari Amerika. Akhirnya gue gak pergi ke Amerika, karena di kepala gue kalau pulang dari Amerika ketangkep,” cerita Raffi Ahmad.

Akhirnya setelah kejadian itu, Raffi Ahmad mengaku trauma untuk membuat visa ke Amerika. Setelah itu ia pun akhirnya tak mengurus visanya kembali.

Tetapi mau tak mau, Raffi Ahmad harus kembali membuat visa karena dirinya dan sang istri memiliki pekerjaan di luar negeri.