Sempat Pacari 5 Cowok Sekaligus, Pinkan Mambo Akui Pernah Hamil dan tak Tahu Ayah dari Bayinya 

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan rekan duet Maia Estianty dalam grup duo Ratu ini mengaku pernah hamil tapi tak tahu siapa bapak dari anak yang ia kandung.

Hal itu dikarenakan saat itu Pinkan Mambo berpacaran dengan lima orang sekaligus.

Cerita itu baru-baru ini diungkap Pinkan Mambo dalam tayangan YouTube dr. Richar Lee, MARS pada Senin (10/10/2022).

Dalam tayangan itu, mulanya Pinkan Mambo menceritakan kisah rumah tangga dengan suami pertamanya.

Dimana hal itu adalah pemicu awal mula Pinkan Mambo mengalami depresi.

"Aku nikah pertama sama orang Indonesia, kaya raya, terus dia enggak boleh sama mamanya, jadi aku harus berpisah, harus gugurin kandungan aku," ujar Pinkan Mambo, seperti dikutip via TribunnewsMaker.com.

Pinkan Mambo menduga sang mantan mertua memandangnya sebelah mata karena saat itu finansialnya masih belum mapan.

"Orang tuanya bilang 'udah lah lebih baik putus', mungkin waktu itu aku miskin banget, belum punya apa-apa, kayak dianggap sebelah mata," lanjutnya.

Mengaku bucin, Pinkan Mambo kala itu hanya bisa menuruti permintaan sang suami untuk menggugurkan kandungannya.

"Aku ditusuk dari belakang, aku disuruh gugurin, dia bilang 'it's gonna be okay, aku masih sayang kamu'.

Aku orangnya bodoh dan bucin, suami aku bilang gugurin aja, iya, udah kamu percaya aja sama aku, iya, mungkin dia takut sama orangtuanya," beber Pinkan Mambo.

Tak disangka oleh Pinkan Mambo setelah ia mengugurkan kandungan suaminya malah meninggalkannya begitu saja.

"Kebayang enggak sih tiba-tiba aku kayak dibohongin, ya udah bye. Dia tiba-tiba enggak pulang lagi, itu dalam keadaan nikah, bayangin itu sakitnya kayak gimana.

Aku harus kehilangan baby yang aku sayang. Mendingan aku cerai enggak apa-apa tapi jangan bunuh bayi aku lah," kata penyanyi berusia 41 tahun ini.