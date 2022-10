Diduga Menikah Untuk Kelima Kalinya, Kalina Ocktaranny Digosipkan Dilabrak Istri Suami Barunya

TRIBUN-MEDAN.com - Model sekaligus mantan pesulap Kalina Ocktaranny lagi-lagi menjadi pusat perhatian netizen di media sosial.

Kalina Ocktaranny baru-baru ini diterpa isu miring telah dilabrak oleh istri dari suaminya.

Seperti diketahui, Kalina Ocktaranny diduga telah menikah untuk kelima kalinya setelah berpisah dengan artis Vicky Prasetyo.

Kalina Ocktaranny dikabarkan diam-diam telah kembali menikah. Pernikahan itu disebut adalah pernikahan ke-5 kali yang dilakukannya.

Kalina Ocktaranny (Youtube transtv)

Isu menikah tersebut tersebar lantaran Kalina Ocktaranny mendapat ucapan selamat menikah oleh salah satu pengikut di Instagram pribadinya.

Awalnya, Kalina Ocktaranny mengunggah endorsment di Instagram pribadinya beberapa waktu yang lalu.

"I accept every part of my past and let all my guilt and shame as a lesson to grow, unconditional love to myself, Bismillah'," tulis Kalina melalui unggahan akun Instagram miliknya.

Dikutip dari TribunStyle.com, Sabtu (15/10/2022) salah satu followers Kalina pun mengucapkan selamat kepada Kalina atas pernikahannya yang kelima kalinya.

"Selamat ya atas pernikahannya" tulis seorang netizen.

Tetapi kini komentar tersebut sudah dihapus oleh Kalina Ocktaranny dalam unggahannya tersebut.

Kendati demikian, netizen sudah heboh dan menebak-nebak sosok suami kelima dari mantan istri Deddy Corbuzier tersebut.

Pasalnya, beberapa waktu yang lalu pasca berpisah dengan Vicky Prasetyo ia dikabarkan berpacaran dengan brondong, Ricky W Miraza.

Kalina Ocktaranny. 9Instagram.com) (Instagram.com)

Tetapi hanya beberapa bulan berpacaran, keduanya justru memutuskan untuk putus karena sudah tak ada kecocokan lagi di antara mereka.

Dilansir dari YouTube Channel Insert Today, Sabtu (15/10/2022) sosok suami kelima Kalina Ocktaranny tersebut diduga seorang pria yang berinisial AS.