JAM TAYANG Liga Inggris Hari Ini, Liverpool vs Man City Siaran Live SCTV, MU vs Newcastle Streaming

TRIBUN-MEDAN.COM - Laga-laga seru akan kembali tersaji di Liga Inggri malam ini, Minggu (16/10/2022).

Pertandingan sarat gengsi dan prestise tentu ditunggu oleh para fans dan penonton sepak bola pecinta Liga Inggris.

Terbaru, jadwal Siaran Langsung Liga Inggris hari ini di SCTV dan TV Online Vidio menyajikan laga-laga seru Liga Premier Inggris, yaitu Liverpool vs Man City, Man United vs Newscastle United, Aston Villa vs Chelsea dan Leeds United vs Arsenal.

Siaran Langsung SCTV Liga Inggris menyajikan Big Match Liverpool vs Man City, pada Minggu (16/10/2022) malam.

Link Live Streaming Liverpool vs City, MU vs Newscastle United, Aston Villa vs Chelsea dan Leeds United vs Arsenal beserta pertandingan lainnya di Liga Inggris pekan 11 dapat diakses di TV Online vidio.com, namun tidak gratis.

Jadwal Liga Inggris hari ini, Liverpool akan menjamu Man City di Anfield Stadium pada pekan ke-11 Liga Inggris 2022-2023.

Anfield akan menjadi tempat bertarungnya anak-anak asuh Juergen Klopp dan pasukan Pep Guardiola.

Namun, Man City datang dengan keyakinan setelah menjalani awal musim Liga Inggris dengan meyakinkan.

Man City menjadi satu-satunya tim yang tak terkalahkan di Liga Inggris dengan catatan tujuh kemenangan dan dua hasil imbang.

The Citizens kini menempati peringkat kedua mengoleksi 23 poin dah hanya terpaut satu angka dari Arsenal di puncak klasemen.

Sementara Liverpool dilanda inkonsistensi sebab baru memperoleh dua kemenangan dan berada di peringkat ke-10.

Namun, Liverpool memiliki keyakinan usai membantai Rangers 7-1 di Liga Champions.

Terlebih lagi, Man City punya rekor buruk ketika bermain di Anfield dengan hanya memenangi satu dari enam laga terakhir.

Modal ini akan dibawa Liverpool untuk menghadapi Man City yang tengah moncer karena kehadiran Erling Haaland.