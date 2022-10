Kisah Polisi & Pemadam Kebakaran, Berikut Sinopsi Drakor The Police Station Next to the Fire Station

Drakor The Police Station Next to the Fire Station

TRIBUN-MEDAN.COM - Drama korea atau drakor The Police Station Next to the Fire Station merupakan drama Korea terbaru yang menceritakan tentang kisah seputar kehidupan polisi dan pemadam kebakaran yang saling bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.

Drakor The Police Station Next to the Fire Station tayang sejak 16 September 2022 lalu yang diperankan oleh Kim Rae Won dan Son Hu Jun sebagai pemeran utama .

Selain Kim Rae Won dan Son Hu Jun, drakor The Police Station Next to the Fire Station ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama Korea lainnya seperti Jung Jin Woo, Kang Ki Oong, Son Ji Yoon dan masih banyak bintang lainnya.

Drama The Police Station Next to the Fire Station ini tayang setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 22.20 KST. Drama ini dapat di tonton secara legal di SBS TV.

Drama yang terdiri dari 12 episode ini disutradarai oleh Shin Kyung Soo, sutradara yang sudah pernah menggarap beberapa drama seperti The Tale of Nokdu, Oh the Mysterious, dan Six Flying Dragons.

Shin Kyung Soo bekerjasama dengan penulis naskah Min Ji Eun.

Sinopsis Drakor The Police Station Next to the Fire Station

The Police Station Next to the Fire Station akan bercerita tentang operasi gabungan antara pihak kepolisian dan pemadam kebakaran yang bekerjasama untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.

Masing-masing dari tim tersebut akan membawa cerita mendebarkan tentang usaha mereka.

Jin Ho Gae (Kim Rae Won) merupakan detektif yang tugasnya menangkap orang-orang rendahan. Dia memecahkan kasus dengan kemampuannya yang sangat baik untuk memahami TKP, membaca pikiran penjahat, dan memiliki keinginan yang kuat untuk menang

Ada juga petugas pemadam kebakaran yang tak kenal takut, Bong Do Jin (Song Ho Jun). Ia selalu tampak dingin di luar namun baik kepada orang-orang di sekitarnya.

Ia selalu cekatan merawat para korban dengan baik. Dia bergegas ke lokasi kebakaran tanpa ragu-ragu sebesar apapun api yang menghadang.

Diantara kedua lelaki tangguh itu, ada Song Seol (Min Ji Eun) seorang paramedis empatik yang menyembuhkan patah hati sambil merawat luka. Ia sangata telaten merawat para korban, bahkan dengan luka kecil sekalipun.

Ketiganya akan beraksi menjadi pahlawan untuk para korban.

(cr31/tribun-medan.com)