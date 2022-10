SEDANG BERLANGSUNG Man United Vs Newcastle Liga Inggris, Akses di Sini Nonton Live Streamingnya

Sedang berlangsung saat ini live streaming laga Manchester United vs Newcastle United laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023, Minggu (16/10/2022) malam.

Pertandingan laga Man United vs Newcastle digelar di Stadion Old Trafford, kick off pukul 20.00 WIB, tak tayang di SCTV tapi live streaming TV Online.

Link nonton live streaming Man United vs Newcastle bisa di klik tautan yang ada di Kahitna artikel ini.

Dalam duel kali ini, Striker Manchester United asal Brasil, Antony mengincar prestasi spesial.

Antony sebelumnya telah menjadi pemain pertama di Manchester United Antony yang selalu cetak gol untuk di laga pertama untuk Manchester United.

Kini, dia menatap rekor baru. Antony berpeluang menjadi pemain ketiga dalam sejarah Liga premier yang mampu mencetak gol gol dalam tiap laga di empat penampilan pertamanya.

Manchester United akan menghadapi Newcastle dalam pertandingan yang digelar di Stadion Old Trafford, Minggu (16/10/2022).

Sebelumnya baru ada dua pemain dalam sejarah Liga Premier yang mampu mencetak gol dalam empat pertandingan pertamanya di Liga Premier. Dua pemain itu adalah Mick Quinn dan Diego Costa.

Seperti diketahui, Antony sebelumnya telah mencetak gol dalam tiga laga pertamanya bersama Manchester United di Liga Inggris 2022-2023.

Catatan tersebut membuat Antony mencetak satu rekor yaitu pemain pertama yang selalu mencetak gol dalam 3 laga pertama bersama Manchester United.

Dan dia ingin melanjutkan rekornya dengan mencetak gol dalam pertandingan keempat sekaligus menjadi pemain ketiga di Liga Premier yang bisa melakukannya dalam empat pertandingan setelah Mick Quinn (Coventry City) dan Diego Costa (Chelsea).

Selain itu, pertandingan melawan Newcastle menjadi laga spesial bagi Cristiano Ronaldo.

Bintang asal Portugal itu tidak pernah merasakan kekalahan melawan Newcastle dalam 13 pertandingan.

Dia 11 kali merasakan kemenangan dengan 2 kali bermain imbang. Dengan mencetak 8 gol dan menyumbang 4 asis.