Hadiri TNI EXPO 2022, Kanwil Kemenkumham Sumut Hadirkan Pelayanan Konsultasi Administrasi Hukum

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara turut andil pada TNI EXPO 2022 Kota Medan, Minggu (16/10/2022).

Acara ini merupakan rangkaian kegiatan HUT ke 77 TNI, dalam kegiatan ini menampilkan pameran Alutista, UMKM, Kuliner dan Panggung Hiburan Seni Budaya juga akan diramaikan penampilan artis nasional dan lokal, festival tari tradisional dan Band Lokal.

Pameran kali ini Kanwil Kemenkumham Sumut menyediakan Booth Pelayanan Konsultasi Administrasi Hukum Umum, Pelayanan Konsultasi Kekayaan Intelektual, Pelayanan Konsultasi Keimigrasian serta Pemasyarakatan yang memamerkan Hasil Produk-Produk Karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pameran akan berlangsung pada 16 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2022 berlokasi di Lapangan Benteng Kota Medan Sumatera Utara.

Merupakan suatu kebanggaan booth Kanwil Kumham Sumut dikunjungi oleh Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan, Mayjend. TNI Achmad Daniel Chardin dan Kapolda Sumatera Utara, Irjen. Pol. R.Z. Panca Putra.

Kegiatan pameran yang dilaksanakan selama 6 hari ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya serta dari penjualan produk WBP bisa berkontribusi berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hadir secara langsung pada kegiatan pameran Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Yulius Manurung, Kepala Rutan Perempuan Medan, Ema Puspita, Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Surya Darma, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Desy Anggerainy, Kepala Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama, Pariaman Saragih, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Bambang Suhendra beserta tim dari AHU, KI dan Pemasyarakatan.

