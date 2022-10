Harga Cabai Pekan Ini Anjlok, Kini Petani di Sumut Mulai Khawatir

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga cabai merah di awal pekan ini tampak anjlok, Senin (17/10/2022).

Jika dibandingkan dengan harga pada hari jumat pekan lalu, harga cabai merah saat ini di Kota Medan dijual dikisaran Rp 29.800 ribu per kilogram.

Atau turun sekitar 22 persen dibandingkan dengan harga di akhir pekan lalu Jumat (14/10/2022) yang sempat ditransaksikan rata rata 38.200 per Kg di Kota Medan.

Untuk keseluruhan harga di wilayah Sumut, cabai merah mengalami penurunan sekitar 21 persen. Sementara cabai rawit juga mengalami penurunan dari kisaran Rp 32.600 per kg di menjadi Rp 29.900 per kg saat ini.

Dapat dikatakan turun 7,3 persen, sementara harga cabai rawit mengalami penurunan sekitar 4,6 persen.

Melihat hal ini, petani cabai tampak mulai khawatir akan penurunan harga yang signifikan. Seorang petani cabai merah asal Sumut mengaku khawatir tren penurunan harga cabai merah akan diikuti dengan harga yang terjun bebas.

Dia mengatakan diperkirakan stok cabai akan melimpah pada Oktober ini. Ia mengatakan jika harga cabai anjlok dikhawatirkan akan merugikan petani.

"Sebab, biaya untuk menanam, merawat dan panen cabai tinggi, jadi kalau harga cabai murah maka petani pasti akan rugi,” ujarnya kepada Tribun Medan, Senin (17/10/2022).

Menurut pantauan Tribun Medan di beberapa pasar tradisional hanya cabai yang mengalami tren penurunan, selebihnya sejumlah harga kebutuhan pangan pokok di kota medan terpantau stabil.

Dalam hal ini, pengamat Ekonom Sumut Benjamin mengatakan penurunan harga cabai baik itu cabai merah dan cabai rawit akan memberikan sumbangan deflasi di bulan ini.

"Dan secara keseluruhan sejauh ini pada bulan Oktober, Sumut lebih condong untuk membentuk deflasi. Untuk harga cabai sendiri juga akan menyentuh titik terendahnya di pekan ini, " katanya.

Menurutnya, harga yang sudah di bawah Rp 30 ribu per kg tentunya membuat petani gelisah. Dimana harga cabai merah yang bertahan di bawah Rp 30 ribu per kg bisa membuat harga cabai merah di tingkat petani berada dikisaran Rp 18 hingga Rp 22 ribu per kg.

Menurutnya petani cabai bisa saja tidak mendapatkan keuntungan apa apa. Untuk menjaga agar harga cabai tetap memberikan keuntungan, maka harga ditingkat konsumen harus berada diatas Rp 27 ribu per kg.

Dalam hal ini, Benjamin memberikan pendapat untuk petani bisa melakukan beberapa hal, salah satunya adalah dengan mengatur hasil panen.

Hal ini bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan pedagang besar. Dalam konteks ini pedagang besar yang memberikan arahan berapa pasokan yang bisa dipenuhi per hari agar harga tidak terlalu jatuh.

"Karena saya melihat harga cabai akan menemui titik terendahnya di bulan ini. Jangan sampai harga titik terendah tersebut justru merugikan petani nantinya, " tutupnya.

