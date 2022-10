Honda Luncurkan Supersport New CBR250RR Berkarakter Big Bike di Sumut

PT Astra Honda Motor (AHM) besama PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara resmi meluncurkan New CBR250RR yang berlangsung di Ring Road City Walks Mall pada Minggu, 16 Oktober 2022.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Astra Honda Motor (AHM) besama PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara (Sumut) resmi meluncurkan New CBR250RR yang berlangsung di Ring Road City Walks Mall pada Minggu, 16 Oktober 2022 dengan mengadopsi karakter motor besar dalam keseluruhan desain bodi, fitur berlimpah, dan performa mesin lebih bertenaga. Beragam perubahan pada supersport 250cc ini mendukung penampilan dan gaya hidup pengendaranya saat menjadi pusat perhatian yang membanggakan di jalan raya.

New CBR250RR dikembangkan dengan tetap mengusung Total Control sebagai DNA CBR Series yang meliputi desain berkarakter kecepatan, performa tinggi motor balap, dan fitur melimpah layaknya motor balap. Model ini hadir dengan mengusung “Pride in Every Ride” yang mampu menghadirkan kebanggaan dalam setiap aktivitas berkendara baik di jalanan perkotaan maupun sirkuit.

Supersport Honda pada varian SP dan SP Quick Shifter dibekali mesin baru melalui pengembangan kompresi mesin yang meningkat pada ruang pembakaran, serta perubahan pada ukuran gear ratio yang meningkatkan performa saat berkendara. Perubahan pada sisi mesin New CBR250RR menghasilkan tenaga optimal, torsi yang optimal dan kecepatan puncak lebih tinggi dan tarikan New CBR250RR yang responsif. Berbagai perubahan pada model ini memberikan daya sensasi bermanuver yang lebih lincah dan stabil untuk melaju di tengah padatnya jalur kota maupun untuk menaklukkan tikungan sirkuit.

New CBR250RR kini memiliki tampilan desain Aggressive Shape dengan dimensi yang lebih lebar pada keseluruhan tampilan bodi. Bertema “Speedy Shape”, karakter potongan-potongan tajam pada setiap lekukan semakin menambah kesan agresif dan kecepatan layaknya motor balap. Desain bodi model terbaru ini turut mendukung dalam memberikan kontribusi untuk kemudahan pengendalian saat melakukan manuver.

Melengkapi peningkatan performa serta pembaruan desain bodi motor, beragam fitur baru pun disematkan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan sepeda motor supersport bertenaga tinggi serta beragam fitur untuk mendukung berkendara sehari-hari maupun di lintasan balap, seperti Separated Function Fork - Big Piston (SFF-Big Piston) inverted pada suspensi depan serta Hazard Lamp pada varian SP dan SP-Quick Shifter.

President Director AHM Keiichi Yasuda mengatakan New CBR250RR saat ini menjadi supersport 250cc terbaik di kelasnya karena performa tingginya serta ragam fitur futuristik yang mendukung pengendaranya. Perubahan terbaru berkarakter motor besar ini dapat semakin menarik perhatian pecinta sepeda motor di Indonesia.

“New CBR250RR diproduksi dengan teknologi tinggi di pabrik Honda Karawang. Pada beberapa bagian teknologi mesin ini mengadopsi tingkat akurasi seperti model Big Bike. Kami berharap dapat terus mewujudkan kualitas terbaik untuk memberikan kesenangan berkendara bagi konsumen Honda” ujar Yasuda.

Sementara itu Leo Wijaya, Vice Presdir PT Indako Trading Coy mengungkapkan, motor berforma tinggi menjadi impian para pecinta sepeda motor di Sumatera Utara. Dengan semangat Satu Hati, New CBR250RR yang dikembangkan melalui proses produksi berteknologi canggih dan layanan purna jual premium di jaringan sepeda motor Honda ini diharapkan dapat memenuhi impian tersebut.

“Keahlian putra-putra bangsa di pabrik Honda Karawang menjadi penentu utama kualitas motor supersport CBR250RR yang telah diekspor ke mancanegara dan menjadi bagian kebanggaan negeri ini. Dimana para pecinta sepeda motor dapat merasakan langsung sensasi dan kebanggan memiliki motor berkualitas tinggi produksi anak bangsa ini di jaringan Wing Dealer Honda,“ Ujar Leo Wijaya.

Performa Meningkat

New CBR250RR varian SP dan SP Quick Shifter dibekali mesin 250cc 2-silinder DOHC 8-katup yang compact, sehingga mampu menghasilkan tenaga maksimal 31 kW (42 PS) / 13.000 rpm dan torsi maksimum hingga 25 Nm (2,5 kgf.m)/ 11.000 rpm. Mesin 250cc 2-silinder memberikan kelincahan pada CBR250RR sekaligus memperkuat performa sesuai konsep Total Control.

Sebagai motor lightweight supersport, bobot ringan dari New CBR250RR memberikan kemudahan bagi pengendaranya untuk menikmati pengalaman bermanuver yang lebih baik. Motor ini hanya butuh waktu 8.65 detik untuk mencapai jarak 200m dan mampu mencapai kecepatan puncak hingga 175kpj. Catatan waktu ini menempatkan varian terbaru CBR sebagai standar performa tertinggi di kelas super sport 250cc dua silinder.

Fitur Berkelas

New CBR250RR varian standar, SP dan SP – Quick Shifter, kini hadir dengan fitur terbaru yakni suspensi depan yang dilengkapi dengan SFF-Big Piston. Fitur terbaru ini, memberikan rasa nyaman, membuat sepeda motor yang lebih stabil saat berkendara.