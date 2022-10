Pimpin Razia Gabungan Penyakit Mayarakat Kabag Ops Polres Samosir Tilang 7 Unit Motor Knalpot Bising

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR -Kabag Ops Polres Samosir Kompol Lengkap Suherman Siregar SH memimpin langsung razia gabungan penyakit masyarakat di Samosir, Sabtu (15/10/2022).

Kompol Lengkap mengatakan, pelaksanaan kegiatan Patroli Presisi Gabungan ini berupa Razia narkotika, perjudian, senjata tajam, miras, kejahatan jalanan, balap liar dan penertiban knalpot blong. Razia dilakukan pada Pukul 00.30 WIB kegiatan Patroli Presisi Gabungan.

"Razia ini didukung kami lakukan secara Gabungan TNI -POLRI dan Personil Sat Pol PP Samosir untuk kenyamanan masyarakat kita,"ujar Kompol Lengkap.

Sebelum razia, KompolLengkap terlebih Apel Pengecekan Personil dan Pemberian Arahan, Menurutnya,razia ini perintah langsung Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak untuk menciptakan rasa aman dan nyaman serta merupakan bagian dari Harkamtibmas.

Kompol Lengkap kepada personel saat apel menyampaikan agar dalam pelaksanaan tugas personil mengutamakan Keselamatan, bersikap sopan Humanis,dan tegas.

Dia berharap, pelaksanaan kegiatan Patroli Presisi skala besar yang akan dilaksanakan mendapat hasil.

Dalam pelaksanaan Patroli Presisi skala besar ini, personel elaksananakan Patroli Stasioner di Simpang 4 HKBP Bolon Kecamatan Pangururan Polisi jugs melaksanakan Patroli Mobile dengan Rute Mako Polres Samosir - Simp. 4 HKBP Bolon - Cafe panatapan Hotspring-Mako Polres Samosir.

Saat razia, tim gaungan menertibkan kendaraan yang menggunakan knalpot blong disertai pemberian Surat Tilang.

Petugas dalam razia ini melakukan Penindakan Langsung (Tilang) kepada Pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot Blong sebanyak 7 (Tujuh) Unit. Antara lain, Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi BK 5263 XAM a.n Pemilik Marinus Sihombing, Honda Revo dengan Nomor Polisi BB 3137 CB a.n Pemilik Raples, Suzuki FU dengan Nomor Polisi BL 5077 ZJ a.n Pemilik Ronaldo Sinaga, Suzuki FU dengan Nomor Polisi BK 4732 AFA a.n Pemilik Linardo Sinaga, Suzuki FU Tanpa Plat a.n Pemilik Mohon Sitanggang, Honda Supra FiT Tanpa plat a.n Pemilik Tony Pakpahan, dan Scorpio denga Nomor Polisi BB 5749 CA a.n Pemilik Iwan Nainggolan.

"Kendaraan yang menggunakan knalpot blong telah diamankan ke Mako Polres Samosir setelah diberikan Surat Tilang,"ujar Kompol Lengkap. (Jun-tribun-medan.com)