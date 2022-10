JADWAL BOLA Liga Inggris:Crystal Palace vs Wolves|Liga Spanyol: A Madrid vs Rayo,Sevilla vs Valencia

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah jadwal Liga Inggris (Premier League) dan Liga Spanyol (La Liga) malam ini atau Rabu (19/10/2022) dini hari WIB.

Brighton akan bertarung melawan tamunya Nottingham Forest pada pukul 01.30 WIB.

Sementara kick-off laga Crystal Palace vs Wolves berlangsung pada pukul 02.15 WIB.

Di hari yang sama ada laga tak kalah seru di Liga Spanyol, pukul 02.00 WIB ada Atletico Madrid vs Rayo Valecano.

Di Liga Inggris akan jadi partai di pekan ke-12 sementara Liga Spanyol pekan ke-10.

Crystal Palave vs Wolves akan jadi laga seru lantaran keduanya berjuang untuk tidak melorot ke zona degradasi.

Terlebih Wolves yang harus memetik hasil manis agar menjauhi zona merah Liga Inggris.

Sementara itu di Liga Spanyol, Atletico Madrid berhasil memetik hasil manis pada tiga pertandingan terakhir.

Hal ini diharapkan jadi modal apik ketika berhadapan dengan Rayo Valecano.

Jika kemenangan didapat Atletico Madrid, maka tim besutan Diego Simeone ini semakin pepet Barcelona di posisi runner-up.

Jadwal Liga Inggris

Rabu, 19 Oktober 2022

Pukul 01.30 WIB: Brighton vs Nottingham Forest

Pukul 02.15 WIB: Crystal Palave vs Wolves

Jadwal Liga Spanyol

Rabu, 19 Oktober 2022

Pukul 00.00 WIB: Sevilla vs Valencia

Pukul 01.00 WIB: Getafe vs Athletic Bilbao

Pukul 02.00 WIB: Atletico Madrid vs Rayo Valecano

