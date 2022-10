Keberadaan Adzam Disorot Usai Putri Delina Unggah Foto dengan Bintang Adik Sambungnya

TRIBUN-MEDAN.com - Anak komedian sekaligus presenter Sule, Putri Delina belakangan ini kembali menjadi sorotan publik di media sosial.

Hal ini lantaran Putri Delina baru-baru ini membagikan potret kebersamaannya dengan adik sambungnya, Bintang di Instagram @putridelinaa, Senin (17/10/2022).

Seperti diketahui, usai resmi bercerai dengan Sule, almarhum Lina Jubaedah menikah dengan Teddy Pardiyana.

Dari pernikahan tersebut, Teddy dan Lina dikaruniai satu anak perempuan yang diberi nama Bintang.

Tetapi saat Lina Jubaedah meninggal dunia pada 4 Januari 2020 lalu, Bintang pun tinggal bersama Teddy.

Sejak kepergian Lina Jubaedah untuk selamanya, Bintang sangat jarang bertemu dengan keempat kakak sambungnya karena tinggal di kota yang berbeda.

Tetapi Putri Delina pernah menuturkan bahwa dirinya akan berusaha untuk tetap memberi kasih sayang kepada Bintang meski kini mereka sudah jarang bertemu.

Akhirnya Putri Delina pun menepati janjinya dan mengajak sang adik jalan-jalan bersamanya dan Ferdy, putra bungsu Lina dengan Sule.

Dalam unggahannya tersebut, Putri Delina tampak bahagia dan mengajak kedua adiknya tersebut untuk berfoto dengan pose yang cukup menggemaskan.

Lalu Putri Delina pun membagikan potret berduanya dengan Bintang.

Penyanyi serta YouTuber tersebut tampak menemani adiknya itu berjongkok saat sedang menatap sesuatu. Putri pun terlihat menatap tulus ke arah Bintang.

Dalam keterangan unggahannya, Putri menulis salah satu kutipan yang menggambarkan bahwa kebahagiaan ada bukan dari ketiadaan masalah tapi kemampuan untuk menghadapinya.

"Happiness is not the absence of problems, it's the ability to deal with them. Steve Maraboli," tulis Putri Delina.

Sontak saja unggahan Putri Delina tersebut langsung ramai dikomentari netizen. Pasalnya, banyak yang justru membandingkan perlakuan Putri Delina kepada adik-adik sambungnya.