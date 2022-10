Link Nonton Drakor Why Her Full Episode, Bergenre Misteri yang Diperankan Oleh Hwang In Yeop

Drama Korea Why Her?

TRIBUN-MEDAN.COM - Drakor Why Her ? tayang sejak 3 Juni 2022 lalu yang dibintangi oleh aktor ternama Hwang In Yeop.

Selain Hwang In Yeop, drakor Why Her ? ini juga diperankan oleh Seo Hyun jin, Huh Joon Ho, Bae In Hyuk dan beberapa artis Korea lainnya.

Drakor Why Her ? menceritakan tentang seorang pengacara berbakat bernama Oh Soo Jae (Seo Hyu Jin) yang menjadi mitra paling muda di TK Law Firm yang saling jatuh cinta dengan Gong Chan (Hwang In Yoep, seorang siswa sekolah hukum berusia 27 yang hangat dan polos, tetapi menyembunyikan masa lalu yang menyakitkan dengan nasib yang tak terduga.

Drama dengan 16 episode ini disutradarai oleh Park Soo Jin dan naskahnya ditulis oleh Kim Ji Eun.

Baca juga: Link Nonton Drakor Cafe Minamdang Full Episode, Kisah Dukun Palsu Bertemu dengan Detektif Ambisius

Sinopsis drama Korea Why Her?

Drama Korea Why Her? adalah drama dengan genre misteri romantis yang menceritakan tentang kehidupan Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin).

Oh Soo Jae bekerja sebagai pengacara berhati dingin yang terobsesi dengan karir dan kesuksesan.

Oh Soo Jae adalah mitra TK Law Firm, dimana TK Law Firm ini dikenal sebagai firma hukum terbaik di Korea Selatan.

Perjalanan Oh Soo Jae untuk menjadi pengacara hebat tidak berjalan mulus. Kali ini dia mendapatkan kasus yang sangat tidak terduga dan diluar ekspektasinya.

Akibatnya, upaya dan kerja keras Oh Soo Jae sebagai pengacara pupus. Akibatnya, ia harus rela mengundurkan diri dari pengacara dan menjadi asisten profesor di sekolah hukum.

Suatu hari, Oh Su-jae dipaksa untuk mengajar di sekolah hukum, dan Gong Chan (Hwang In Yeop) menjadi salah satu siswa di kelasnya.

Gong Chan adalah seorang mahasiswa hukum berusia 27 tahun yang berhati hangat dan polos. Dibalik kepolosannya itu, ia menyembunyikan masa lalu yang kelam dan menyakitkan serta menanggung nasib yang tak terduga.

Jalan Oh Soo Jae untuk mengembalikan karirnya sebagai pengacara dibantu oleh kedatangan Gong-chan (Hwang In-yeop), yang kemudian berteman dekat dengannya.

Oh Soo Jae, yang sering melihat Gong-chan, lambat laun melupakan rasa sakit karena diturunkan jabatannya. Di tengah rasa semangat membara yang menaungi Oh Soo Jae, ada Chi Tae Kook (Heo Jun Ho), ketua TK Law Firm yang tidak ingin karier Oh Soo Jae naik kembali.

Ia menghalalkan segala cara agar Oh Soo Jae, saingan terberatnya, tetap terpuruk dengan jabatan kecilnya.

Lantas apakah Oh Soo Jae bisa mengembalikan karirnya ditengah persaingan yang ia hadapi? Tonton selengkapnya dalam drama Why Her?

Link nonton Whya Her? Full episode: https://nd21x1.github.io/why-her-2022/

(cr31/tribun-medan.com)