Viral Isi Skripsi Najwa Shihab saat Kuliat di UI, Ternyata Bucin Kalimat Ini Jadi Bahan Ledekan

TRIBUN-MEDAN.com - Viral isi skripsi Najwa Shihab, ternyata bucin, kalimat ini jadi bahan ledekan.

Bocor isi skripsi Najwa Shihab saat berkuliah di Universitas Indonesia.

Video skripsi Najwa Shihab diunggah akun TikTok @imalsi pada 11 Oktober 2022 dan hingga kini telah ditonton 1,3 juta kali.

Dalam unggahannya, si empunya akun memperlihatkan prakata dalam skripsi Najwa Shihab.

Skripsi itu berjudul 'Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Pengamat'.

Dalam kata pengantar yang dibuat Najwa Shihab, ia bercerita bahwa skripsi tersebut telah mengalami beberapa kali pergantian topik.

Prakata skripsi Najwa Shihab viral (Kolase Tribunnewsmaker)

"Syukur Alhamdulillah, hanya kepada Allah SWT, setelah melalui perjuangan untuk melawan masa-masa jenuh dan pergantian topik berkali-akli, akhirnya rampung sudah pengerjaan skripsi ini," tulis Najwa Shihab.

Hal ini menjadi sorotan tersendiri akun @imalsi lantaran sosok secerdas Najwa Shihab ternyata mengalami hal yang sama saat menyusun skripsi.

"In the end, Mba Nana itu sama seperti kita: pernah pusing ganti-ganti topik skripsi

cheer up to you yg lagi ngerjain skripsi," tulis @imalsi.

Najwa Shihab lalu melanjutkan prakatanya dengan mengucap terimakasih kepada orang-orang yang turut berjasa dalam pembuatan skripsinya.

"Semua ini tidak lepas dari banyaknya orang yang membantu dan mendorong saya untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada," lanjutnya.

Yang menjadi sorotan netizen adalah cara Najwa Shihab dalam mengucapkan terimakasih kepada sosok sang suami, Ibrahim Assegaf.

Najwa Shihab (Kolase TribunNewsmaker - www.najwashihab.com/Kompas TV)

Najwa menempatkan Ibrahim dalam urutan pertama.