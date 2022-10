Putranya Pacaran dengan Lolly Anak Perempuan Nikita Mirzani, Ini Pesan Olla Ramlan pada Anaknya

TRIBUN-MEDAN.com - Putranya pacaran dengan Lolly anak perempuan Nikita Mirzani, ini pesan Olla Ramlan.

Anak sulung Nikita Mirzani dan putra sulung Olla Ramlan menjadi sorotan.

Sean Mikael Alexander, putra sulung Olla Ramlan dari mantan suaminya, Alex Tian, kini berusia 17 tahun.

Putranya Keciduk Mesra dengan Anak Nikita Mirzani, Olla Ramlan Siap Jadi Besan Nyai? (TikTok @lauramm)

Remaja yang sudah punya KTP itu, ternyata sudah memiliki kekasih.

Ia berpacaran dengan Laura Meizani Mawardi atau akrab disapa Lolly, putri sulung dari Nikita Mirzani.

Lolly adalah buah hati Nikita dari mantan suami pertamanya, Nasseru.

Lolly diketahui berusia 15 tahun pada 28 Mei 2022 lalu.

Baca juga: Siapa Sebenarnya Kompol Ocha? Usir Preman dari Rumah Wanda Hamidah Ternyata Kakak Nikita Mirzani

Jalinan asmara Sean dan Lolly terungkap ketika keduanya membagikan foto berdua di Instagram masing-masing.

Sean menuliskan keterangan foto "you and me".

Sedangkan Lolly menuliskan, "always forever"

Di TikTok Lolly juga mengunggah video saat bersama Sean.

Momen mesra Lolly anak Nikita Mirzani dan Sean anak Olla Ramlan. (TikTok @1auramm)

Olla Ramlan melalui Insta Story sempat membagikan pesannya ketika tahu sang putra membagikan foto Lolly.

"Duhh anakku mulaiii mulaaiii..."

"Ok anakku @seanmikaelalexander be a gentleman always," pesan Olla Ramlan melalui postingan Insta Story-nya saat mengomentar video kebersamaan Sean dan Lolly di TikTok.