Ayahnya Dipolisikan Rizky Febian, Nasib Bintang Anak Teddy, Fotonya Dipamerkan Putri Delina

TRIBUN-MEDAN.com - Ayahnya dipolisikan Rizky Febian, Bintang anak Teddy Pardiyana, fotonya dipamerkan Putri Delina.

Putri Delina perdana memamerkan potret adik tirinya, Bintang.

Bintang merupakan anak hasil pernikahan Lina Jubaedah dan Teddy Pardiyana.

Gadis yang sudah menjadi anak piatu semenjak bayi tersebut kini sudah besar

Tak tinggal dengan Putri Delina, baru-baru ini terlihat anak kedua Sule itu mengajak Bintang adik sambungnya jalan-jalan.

Momen Putri Delina mengajak Bintang jalan ini diketahui dari unggahannya di akun Instagram pribadi.

Putri Delina memamerkan foto bareng Bintang (Instagram)

Dalam unggahan tersebut terlihat ada Ferdy adiknya juga yang ikut jalan-jalan.

Keakraban Putri Delina dan Bintang tergambar jelas dalam 4 slide foto yang ia unggah.

Unggahan itu juga diberi caption berbahasa Inggris yang ditulis oleh Putri Delina.

"Happiness is not the absence of problems, it's the ability to deal with them. -Steve Maraboli (Kebahagiaan tidak pernah terlepas dari masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapinya, -Steve Maraboli)," tulis Putri Delina dalam captionnya.

Melihat keakraban Putri Delina bersama Bintang, banyak netizen yang mempertanyakan keberadaan Adzam.

Adzam yang berstatus sebagai adik sambung Putri Delina tak ada dalam beberapa unggahannya.

Banyak netizen yang lantas membandingkan perlakuan Putri Delina yang sangat berbeda dalam memperlakukan Adzam dan Bintang.

Hal itu membuat netizen sangat menyayangkan atas tindakan Putri Delina.