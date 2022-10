LINK Live Streaming Barcelona Vs Villarreal, Saatnya Barca Bangkit Usai Keok di El Clasico

Saksikan live streaming duel sengit antara Barcelona vs Villarreal di Liga Spanyol, Jumat (20/10/2022) dini hari WIB.

Keseruan laga Barcelona vs Villarreal dihelat di Camp Nou kick off pukul 02.00, tak tayang di TV Nasional.

Laga Barcelona vs Villarreal ini bisa anda tonton via live streaming TV Online. Link live streaming Barcelona vs Villarreal bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Barcelona pastinya harus segera bangkit setelah ditumbangkan oleh musuh bebuyutannya, Real Madrid di El Clasico pekan lalu.

Move on dari duel klasik tersebut, Blaugrana sudah ditunggu oleh Villarreal di laga selanjutnya.

Bakal tampil di Stadion Camp Nou, skuad asuhan Xavi Hernandez ini bertekad untuk mengamankan tiga poin.

Merujuk pada lima pertandingan terakhir, Barcelona tampil cukup apik.

Robert Lewandowski cs ini sukses mengoleksi empat kemenangan dan satu kekalahan.

Meski bukan catatan sempurna, Blaugrana mampu mengamankan posisinya di urutan kedua papan klasemen.

Agar posisinya makin aman, Xavi perlu memetik kemenangan lagi saat jumpa Villarreal.

Demi tiga poin, Xavi harus melakukan rotasi pada susunan pemainnya.

Satu di antaranya rotasi tersebut harus dilakukan pada lini depan.

Pelatih asal Spanyol ini nampaknya harus menggunakan jasa Ansu Fati untuk menambah daya serang Blaugrana.

Sedangkan untuk di lini tengah, Xavi bisa mengandalkan peraih trofi Kopa yaitu Gavi.