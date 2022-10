Link Nonton Film Korea The Killer, Kisahkan Tentang Seorang Pensiunan Pembunuh Legendaris

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Film Korea The Killer atau The Child Who Deserves to Die adalah film aksi yang diangkat kisahnya berdasarkan novel dengan judul yang sama karya penulis Bang Jin Ho.

Film The Killer berkisah tentang seorang pensiunan pembunuh legendaris yang terjerat dalam sebuah kasus saat berusaha melindungi seorang gadis remaja yang tiba-tiba menjadi tanggung jawabnya.

Film The Killer disutradarai oleh Choi Jae Hoon yang juga menyutradarai film The Swordsman.

Film the killer juga dibintangi oleh Anne GWSN dan Bruce Khan ini rencananya akan dirilis secara bersamaan di Korea dan Amerika Utara pada bulan Juli 2022.

Spoiler Film Korea The Killer

Bang Ui-gang adalah seorang pensiunan pembunuh profesional yang telah menetap bersama istrinya yang bernama Hyeon-soo.

Suatu hari, Hyeon-soo memberi tahu Ui-kang bahwa dia akan berlibur ke Jeju bersama sahabatnya, dan dia dipercaya untuk merawat Kim Yoon-ji yang berusia 17 tahun, anak tiri dari sahabatnya.

Ui-gang pada awalnya tidak menyukai ide tersebut, tetapi akhirnya menyerah.

Setelah mengirim Hyeon-soo dan ibu tiri Yoon-ji, pada malam hari Ui-kang menjemput Yoon-ji ke Hongdae, kemudian dia pulang setelah menyuruhnya tinggal di rumah temannya selama beberapa hari.

Sampai di rumah, dia terbangun oleh panggilan Yoon-ji dan segera pergi untuk menemukannya, hanya untuk kemudian menyadari bahwa dia telah tertipu olehnya.

Sambal marah, Ui-kang pulang ke rumah, dan dia pergi meskipun dia melihat ke belakang melihat Yoon-ji pergi dengan sepeda, dengan beberapa orang lainnya.

Dia memutuskan untuk kembali menemukannya, ia berhasil melacak lokasi akhirnya melalui alat pelacak yang ditempatkan di dompetnya sebelumnya.

Setelah menemukannya, ia diancam oleh beberapa penjahat, yang dipimpin oleh Sung-yeon.

Ui-gang mencari mereka dan memukuli mereka sambil membawa Yoon-ji kembali ke rumah.