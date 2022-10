Ratusan Pegolf Siap Ikuti Tenee Open Tournament, Perebutkan Hadiah Uang, Mobil hingga Piala

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sebanyak 120 golfer siap mengikuti turnamen golf amatir bertajuk Tenee Open Tournament 2022 di Medan.

Turnamen ini memperebutkan hadiah uang puluhan juta rupiah, mobil hingga piala bergilir dan piala tetap Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Golf Indonesia Sumatera Utara atau Pengprov PGI Sumut, H. Ichsan Hakim Batubara.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Panitia Tenee Open Tournament 2022, Lambok Damanik, Kamis (20/10/2022).

Turnamen yang juga bakal menjadi agenda tahunan Tenee Golf Club ini akan digelar di Lapangan Royal Sumatera Golf & Country Club Medan pada 5 November 2022.

Pertandingan berdasarkan "rules of golf" yang berlaku di PGI (R&A rules of golf) dan Golf Royal Sumatera.

Ketua Panitia Tenee Open Tournament 2022, Lambok Damanik didampingi Ketua Pelaksana dr Nino Nasution, H Sabirin Siregar dan Sekretaris Suhardi Sara, menjelaskan peserta turnamen merupakan atlet dari klub-klub golf anggota PGI Sumut.

"Digelarnya turnamen ini telah mendapat dukungan PGI Sumut. Sebagai klub anggota PGI Sumut, Tenee Golf Club ingin pro aktif mendukung pembinaan atlet, salah satunya dengan menggelar turnamen ini," ujar Lambok Damanik yang juga merupakan Ketua Tenee Golf Club.

Baca juga: LIGA INGGRIS, Manchester United Ukir Rekor usai Kalahkan Tottenham Hotspur

Panitia event Tenee Open Tournament pose bersama pengurus PGI Sumut, Kamis (20/10/222) bertempat di Arena Lapangan Golf Royal Sumatera (Tribun Medan/HO)

Lebih lanjut Lambok mengatakan, turnamen kali ini dikemas sedemikian rupa, sehingga akan meninggalkan kesan tersendiri yang tidak mudah terlupakan bagi para peserta.

"Salah satunya kita adakan eagle challenge di 14 hole dengan menyediakan hadiah uang tunai Rp50 juta."

"Panitia juga menyediakan grand prize 9 unit sepeda motor. Sedangkan hadiah hole in one berupa 3 unit mobil Pajero Sport dan satu unit mobil truk," jelas Lambok.

Adapun kategori yang pertandingan yakni Best Gross Overall, Best Nett Overall, Flight A dan Flight B.

Juga ada kategori keterampilan yakni Nearest To The Line, Nearest To The Pin dan Longest Drive.

Sementara itu, Sekum Pengprov PGI Sumut, Fachry Hasbala, menyatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan turnamen golf amatir kali ini.

Dia menilai turnamen ini sangat bermanfaat dalam mendukung pembinaan atlet sekaligus dapat lebih memasyarakatkan olahraga golf.