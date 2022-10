Dikabarkan Dinikahi Politisi Beristri hingga Kena Labrak, Kalina Ocktaranny Ungkap Fakta Miris 

TRIBUN-MEDAN.COM - Model sekaligus mantan pesulap Kalina Ocktaranny baru-baru ini kembali menjadi pusat perhatian netizen di media sosial.

Hal ini lantaran Kalina Ocktaranny diterpa isu miring telah menikah untuk kelima kalinya setelah usai berpisah dengan Vicky Prasetyo.

Isu miring ini awalnya muncul saat Kalina Ocktaranny mengunggah endorsement di Instagram pribadinya beberapa waktu yang lalu.

"I accept every part of my past and let all my guilt and shame as a lesson to grow, unconditional love to myself, Bismillah'," tulis Kalina melalui unggahan akun Instagram miliknya.

Dikutip dari TribunStyle.com, Sabtu (15/10/2022) salah satu followers Kalina pun mengucapkan selamat kepada Kalina atas pernikahannya yang kelima kalinya.

"Selamat ya atas pernikahannya" tulis seorang netizen.

Tetapi kini komentar tersebut sudah dihapus oleh Kalina Ocktaranny dalam unggahannya tersebut.

Pemilik akun yang mengirim komentar tersebut juga sempat menyebut bahwa sosok suami kelima Kalina Ocktaranny seorang pria yang berinisial AS.

Sosok pria berinisial AS itu pun diduga merupakan seorang politikus yang menjabat sebagai ketua DPRD Kalimantan Timur.

Netizen yang sempat melihat komentar dari salah satu pengikut Kalina itu pun menjadi ramai menghujat Kalina Ocktaranny.

Pasalnya Kalina baru saja dikabarkan putus dengan kekasih berondongnya, aktor Ricky W Miraza.

Bahkan perceraiannya dengan Vicky Prasetyo juga belum mencapai satu tahun. Sehingga netizen tampak kaget perempuan berusia 41 tahun itu begitu cepat untuk memutuskan menikah kembali.

Lalu di tengah-tengah kabar pernikahan kelimanya tersebut, Kalina Ocktaranny diduga dilabrak oleh istri dari suaminya.

Isu ini muncul karena beredar rekaman audio yang memperdengarkan suara wanita yang diduga Kalina Ocktaranny dengan seorang perempuan yang tak diketahui identitasnya.