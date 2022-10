Hadiri Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Bupati Deliserdang Ashari Harap Bentuk Watak Lebih Baik

Bupati Deliserdang Tambunan menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijryiah di Desa Kelambir, Kecamatan Pantai Labu, Rabu Siang (19/10/2022).

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Bupati Deliserdang Tambunan menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijryiah di Desa Kelambir, Kecamatan Pantai Labu, Rabu Siang (19/10/2022).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan tersebut, kata Bupati dalam sambutannya, merupakan bagian dari wujud kecintaan sebagai umat atas kepribadian dan kerasulannya.

Hakekatnya untuk membentuk watak dan sifat-sifat manusia ke arah lebih baik, menghargai kehidupan dengan rahmat dan kasih sayang, serta menjadi modal dasar bagi pembangunan kehidupan yang Islami diwujudnyatakan dalam bentuk pengamalan aqidah, ayari’ah dan akhlak yang mulia.

“Selaras dengan itu, Kabupaten Deli Serdang dengan masyarakatnya yang plural (beragam), teladan atas sikap Rasulullah SAW, hendaknya dapat kita wujudkan dengan senantiasa mengembangkan sikap saling menghormati, berjiwa damai dan berkeadilan, serta bertoleransi dengan saudara kita yang beragama lain. Oleh karena itu, mari kita jadikan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai momentum bagi untuk senantiasa meneladani perilaku, akhlak dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, sekaligus untuk menjaga agar perilaku kita menjadi lebih baik," ungkap Bupati.

Karena, sambung Bupati, pada hakekatnya semua itu bertujuan untuk lebih mendekatkan diri, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, memantapkan toleransi dan kebersamaan.

"Sebelumnya, kita menyanyikan lagu Mars Deli Serdang. Saya selalu bersemangat ketika menyanyikannya karena liriknya berisi banyak hal. Di antaranya, ada semangat, harapan dan keinginan bagaimana Deli Serdang itu menjadi maju dan sejahtera dengan mengajak semua elemen untuk mari bergandengan tangan, betapa beragamnya etnis, agama dan budaya kita. Dan lagu itu ditutup dengan permohonan kepada Tuhan. Semoga Deli Serdang tetap jaya dan senantiasa dalam rahmat serta ridha Tuhan yang Maha Esa," tutur Bupati.

Dalam sambutannya pula, Bupati sempat menyinggung tentang Peresmian Jembatan Serambi Deli sepanjang 20 meter dengan lebar 6 meter di Desa Paluh Sibaji dan tembok penahan ombak di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu.

"Mudah-mudahan pembangunan jembatan tersebut memberi manfaat yang besar, khususnya bagi masyarakat Pantai Labu.

Mewujudkan Deli Serdang yang maju sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan, tentu saja tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kerjasama dari seluruh stakeholder, baik pemerintah, pengusaha dan masyarakat agar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan," pungkas Bupati.

Bupati juga mengucap syukur karena semangat Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) sampai saat ini masih terus digelorakan dan dilanjutkan oleh masyarakat Pantai Labu.

"Keberhasilan dalam menggerakkan berbagai sektor pembangunan inilah yang akhirnya akan memberikan manfaat dan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat Deli Serdang, khususnya Pantai Labu," tutup Bupati.

*