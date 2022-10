Lirik dan Chord Lagu Batak Mangapus Ilukkon By Bulan Panjaitan 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Mangapus Ilukkon merupakan lagu batak ciptaan sekaligus dipopulerkan oleh Bulan Panjaitan.

Lagu Batak Mangapus Ilukkon mengisahkan tentang cinta seorang lelaki dengan kekasihnya.

Video musik Lagu Batak Mangapus Ilukkon dirilis pada tanggal 8 Juli tahun 2018 melalui akun Youtube Bulan Panjaitan Official.

Lirik dan Chord Lagu Batak Mangapus Ilukkon

G C

Huboto do ito jogal ni rohakki tu ho

D G

Huboto do holan monang sandiri au

G C

Ala huboto holong mi mancai balga

G

Tu au ito holan lomo - lomoku

D G

Do hubahen tu ho

G

Ai nang pe songoni

C

Jugul ni rohaki tu ho

D G

Tong do sayang hian au tu ho

G

Umbahen i ito pasabar

C

Sabar ma roham unang

G D G

Unang tinggalhon au ito

Reff Lagu:

C

Ise ma mangaju - anju au

G

Molo muruk ho

G D

Molo mandele ho ito

C

Ise ma mangapus ilukkon

G

Molo tangis au

G D

Molo tarilu au ito

C

Ai holan ho do ito

G

Na boi manganju rohakkon

C

Ai holan ho do ito

G

Naboi mangapus ilukkon

D

Ai holan ho do naboi

G

Palambokkon ate - atekkon

Intro: C G D G

G

Ai nang pe songoni

C

Jugul ni rohaki tu ho

D G

Tong do sayang hian au tu ho

G

Umbahen i ito pasabar

C

Sabar ma roham unang

G D G

Unang tinggalhon au ito

Kembali ke Reff:

C

Ise ma mangaju - anju au

G

Molo muruk ho

G D

Molo mandele ho ito

C

Ise ma mangapus ilukkon

G

Molo tangis au

G D

Molo tarilu au ito

C

Ai holan ho do ito

G

Na boi manganju rohakkon

C

Ai holan ho do ito

G

Naboi mangapus ilukkon

D

Ai holan ho do naboi

G

Palambokkon ate - atekkon

(cr30/tribun-medan.com)