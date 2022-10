Lirik dan Chord Lagu Batak Pulut Roham By Jun Munthe 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Pulut Roham adalah lagu Batak yang dipopulerkan oleh Jun Munthe.

Lagu Batak Pulut Roham ini dirilis pada 17 Oktober 2021 lengkap dengan makna di baliknya.

Lagu Batak Pulut Roham ini menceritakan kesedihan dan kekecewaan seorang kekasih karena dikhianati oleh pasangannya.

Lirik dan Chord Lagu Batak Pulut Roham

Intro : F..G..Em Am A

Dm Em F G C..

C Am

dang marna loja au.. da hasian..

Dm G

manganju-anju ho.. mangelek-elek ho..

C -G/B Am

asa uli sude.. asa denggan sude..

Dm G

pargaulantai.. naung tabolusi..

C -G/B Am

ala nunga bagas.. hutanom goar mi

Dm G

di ate-ate ki.. di pusu-pusu ki..

C -G/B Am

alai pulut roham.. lao maninggalhon au..

Dm G

dang martading hata ho.. tu au da hasian..

F G C

haccit nai pambahenan mon tu au..

Reff:

F G

hu patoru rohaki.. lao mangadopi ho..

Em Am

hu ula do sude.. pangidoan mu..

A Dm G

asalma boi rap.. asalma boi rap..

C

hita nadua..

Bb AmG F G

hape balik do sasude.. sian panghirimon..

Em Am

ditadingkon ho.. ito sasada au..

A Dm G

somarlapatan hasian.. panghokkop hi diho..

(F)

na salelengon..

Musik : F E Am -G

F..-Em Dm..G..

C -G/B Am

ala nunga bagas.. hutanom goar mi

Dm G

di ate-ate ki.. di pusu-pusu ki..

C -G/B Am

alai pulut roham.. lao maninggalhon au..

Dm G

dang martading hata ho.. tu au da hasian..

F G C

haccit nai pambahenan mon tu au..

Reff :

F G

hu patoru rohaki.. lao mangadopi ho..

Em Am

hu ula do sude.. pangidoan mu..

A Dm G

asalma boi rap.. asalma boi rap..

C

hita nadua..



Bb AmG F G

hape balik do sasude.. sian panghirimon..

Em Am

ditadingkon ho.. ito sasada au..

A Dm G

somarlapatan hasian.. panghokkop hi diho..

C -G/B Am

na salelengon..

A Dm G-G

anggiat ma nian.. jumpang hu hasian..

-G (C)

na umburju sian ho..

Outro:

C..-G/B Am..F Fm -G C..



(cr30/tribun-medan.com)