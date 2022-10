Luna Maya Cerita Suasana Kamar Hotel saat Nonton BTS, Kocek Habis Segini Dua Malam

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik berdarah Bali, Luna Maya, bagikan kisah dan kondisi kamar hotel saat dirinya nonton konser BTS di Busan.

Eks Ariel NOAH, Luna Maya menceritakan harga kamar di Busan biasanya hanya berkisar Rp 3,5 juta per malam.

Lantas gegara konser BTS, harga hotel melonjak drastis hingg Rp 16 juta.

Sambil menunjukkan suasana kamarnya, Luna Maya menyebut jika tempanya menginap memiliki ruangan yang tidak telalu besar.

"Padahal kamar ini biasanya gak sampai tujuh juta. Yah biasanya Rp3,5 juta per malam, jadi kalau dua malam paling Rp 7 juta.

Ini hampir 16 juta 2 malam, hanya karena ada ini (BTS),"kata Luna Maya dilansir dari tayangan YouTube pribadinya.

"Padahal kamar nya cuma segede ini,"kata Luna Maya.

Luna Maya (youtube demian aditya channel)

Luna Maya mengeluhkan mahalnya harga kamar hotel saat nonton konser BTS di Busan.

Seperti diketahui, Grup KPop BTS menggelar konser Yet to Come in Busan pada Sabtu (15/10/2022).



Ribuan penggemar yang tak mau ketinggalan menikmati penampilan idolanya, tumpah ruah di kota Busan.

Dikutip dari Kpopchart, konser BTS Yet to Come di Busan berhasil menembus angka 50 ribu orang yang hadir secara langsung untuk melihat aksi panggung Jin, Jungkook, RM, V, Suga, Jimin dan Jhope.

Tak hanya itu, konser BTS Yet to Come yang disiarkan secara daring di platform Weverse berhasil meraup 49 juta penonton.

Luna Maya diketahui secara khusus ke Busan hanya untuk melihat langsung konser BTS.