SOSOK Faldy Ekal Tappe, Mahasiswa yang Viral karena Buat Penelitian Skripsi Tentang Anime One Piece

TRIBUN-MEDAN.COM - Belakangan ini, nama Faldy Ekal Tappe menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat terkhusus para pecinta Anime.

Hal ini lantaran Faldy Ekal Tappe meraih gelar Sarjananya usai menjadikan Anime One Piece sebagai topik penelitian skripsinya.

Dengan mengangkat tema One Piece tersebut, Faldy Ekal Tappe lulus dengan IPK 3,50.

Faldy Ekal Tappe merupakan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Baca juga: SOSOK Bunda Corla Tolak Endorse Rp 100 Juta dari Nikita Mirzani, Terungkap Pekerjaannya

Di UKI, Faldy Ekal Tappe mengambil program studi Teologi Fakultas Teologi.

Diakuinya, Faldy memang seorang penggemar Anime termasuk serial One Piece. Hal inilah yang kemudian membuat ia mengangkat tema ini sebagai topik penelitian untuk menyelesaikan pendidikan Sarjananya.

Dengan mengaitkan pemikiran Teolog John Zizioulas, pria berusia 23 tahun itu menyelesaikan skripsinya dengan judul " Eklesiologi Trinitaris One Piece: Telaah Terhadap Relasi Kelompok Bajak Laut Topi Jerami dalam Anime One Piece Berdasarkan Pemikiran John D. Zizioulas dalam "The One" dan "The Many".

Mahasiswa yang akrab disapa Faldy tersebut meneliti tentang relasi Kelompok Bajak Laut Topi Jerami yang ada di dalam Anime One Piece karya Eiichiro Oda, dimana hal itu ia kaitkan dengan bidang keilmuan Teologi Kristen.

Pada penelitiannya itu, Faldy menjabarkan mengenai karakter anggota dalam kelompok Topi Jerami dengan keunikannya masing-masing yang kemudian bersama-sama mengarungi laut untuk mencapai mimpi mereka.

Kemudian, mahasiswa angakatan 2018 itu mengaitkan hal tersebut dengan kehidupan sehari-hari dalam persekutuan gereja sebagai tubuh Kristus.

Dimana, setiap anggotanya memiliki kepribadian masing-masing yang kemudian saling menyokong dan menjalin relasi antar anggota yang kemudian bersatu dalam mewujudkan tujuan sebagai anggota Tubuh Kristus.

Baca juga: Sosok Ketua Anti Narkotika Jadi Pengacara Irjen Teddy Tersangka Bisnis Sabu

Tak hanya itu, Faldy juga melihat bahwa relasi antarmanusia tercermin baik dalam serial anime One Piece itu seperti relasi saling mengasihi, tolong-menolong dan saling melengkapi tercermin melalui relasi antar sesama dibalik perkembangan zaman yang saat ini individualistis.

Faldy juga menambahkan bahwa masih banyak serial anime lain yang bisa dikaji dalam bidang teologi, salah satunya karya Masashi Kishimoto “Naruto” yang bisa menyadarkan musuhnya lewat ceramah.

Untuk menyelesaikan penelitiannya tersebut bukanlah hal yang mudah bagi Faldy. Ia mengaku bahwa topik penelitiannya itu sempat diragukanoleh dosen pembimbingnya lantaran berbeda dari penelitian-penelitian pada umumnya.

Namun, dengan tekad dan kesungguhan yang kuat, Faldy berhasil meyakinkan dosennya itu hingga ia bisa menyelesaikan skripsinya itu tepat waktu dan diwisuda pada Maret 2022 lalu.

(cr31/tribun-medan.com)