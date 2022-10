SPOILER Drakor Reborn Rich, Drama Terbaru Song Joong Ki yang Tayang di Bulan November

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau Drakor Reborn Rich atau dikenal juga The Youngest Son of a Conglomerate merupakan drama Korea (drakor) terbaru persembahan Viu Original yang akan tayang perdana pada bulan November 2022.

Drakor Reborn Rich ini diproduksi berdasarkan Webtoon yang menceritakan tentang perebutan kekuasaan dalam perusahaan.

Drakor Reborn Rich rencananya akan tayang pada 18 November 2022 di Viu.

Drakor Reborn Rich ini akan digarap oleh sutradara Jeong Dae Yun, yang telah menghasilkan berbagai drama hit seperti W (Two World), She Was Pretty, dan I Am Not A Robot.

Drakor Reborn Rich diadaptasi dari web novel berjudul Youngest Son of a Conglomerate karya San Gyung.

Dalam versi drama, naskah Reborn Rich ditulis oleh Kim Tae Hee.

Drakor Reborn Rich akan dibintangi oleh bintang ternama Korea Selatan yang tak perlu diragukan lagi kemampuannya, Song Joong Ki Sepanjang perjalanan karirnya,

Song Joong Ki telah memerankan berbagai peran populer salah satunya yang sangat legendaris di drakor Descendants of the Sun.

Song Joong Ki akan beradu akting dengan Shin Hyun Bin, yang baru saja menyelesaikan proyek drama Monstrous.

Seperti apa kisah mereka di Reborn Rich? Sebelum menyaksikannya, simak spoiler Reborn Rich selengkapnya di bawah ini.

Sinopsis drama Korea Reborn Rich

Sepuluh tahun yang lalu, seorang karyawan yang setia dijebak dan difitnah telah melakukan penggelapan dana.

Karyawan yang difitnah itu bernama Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki).

Yoon Hyun Woo telah mengabdi bertahun-tahun menjadi sekretaris manajemen di salah satu unit perusahaan Soonyang.