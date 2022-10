Yamaha Indonesia Buka Loker untuk Lulusan D3-S1, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Bagi Anda lulusan Diploma (D3) dan Sarjana (S1) yang ingin berkarier di perusahaan otomotif, simak lowongan pekerjaan berikut ini. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau Yamaha sedang membuka banyak lowongan kerja.

Dikutip dari laman resminya, Kamis (20/10/2022), posisi lowongan kerja untuk lulusan D3 yaitu Administrasi dan Perawat.

Sedangkan posisi lowongan kerja untuk S1 yakni Factory Operation Control Staff, IT Cyber Security Specialist, IT Asset Management & Active Directory Specialist, IT Data Analytic Specialist, IT Manufacture Staff, Promotion Staff, Accounting Staff, Risk Management Staff, Logistic Staff, Building Engineer Staff, dan Japanese Secretary.

Persyaratan umum untuk mendaftar lowongan kerja di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing di antaranya calon pelamar kerja berusia maksimal 26 tahun dengan minimum IPK 3,00.

Calon pelamar harus menguasai aplikasi Ms. Office (Ms. WORD, Ms. Excel, dan Power Point) dan mampu berbahasa Inggris aktif secara lisan maupun tulisan.

Kemudian, mampu bekerja dengan baik secara mandiri ataupun tim, belum pernah mengikuti proses rekrutmen di PT Yamaha Indonesia Motor Mfg serta memiliki ketertarikan pada dunia otomotif roda dua.

Berikut persyaratan khusus dan cara mendaftar lowongan kerja Yamaha Motor sebagaimana dikutip dari laman https://www.yamaha-motor.co.id/career/.

Lowongan kerja Yamaha Motor

1. Factory Operation Control Staff

Persyaratan:

Pria

Pendidikan minimal S1 Teknik Industri

Memiliki kemampuan komunikasi & adaptasi yang baik

Fasih berbahasa Inggris

Memahami Lean Manufacturing

Memahami Value Stream Mapping

Memahami OEE

Memahami aktivitas meningkatkan productivity

Memahami production theory of value

2. IT Cyber Security Specialist

Persyaratan:

Pria

Pendidikan minimal S1 IT / Sistem Informasi

Memiliki pengalaman dalam Pengujian Penetrasi

Familiar dalam Keamanan Aplikasi dan Keamanan Jaringan

Pemahaman umum dalam Infrastruktur TI Memiliki sertifikasi terkait Keamanan TI adalah keuntungan

Berpengetahuan luas dengan tren Keamanan TI terbaru

Manajemen Server & Jaringan

Jaringan dan Infrastruktur TI

3. IT Asset Management & Active Directory Specialist

Persyaratan:

Pria

Pendidikan minimal S1 IT / Sistem Informasi

Pengetahuan Infrastruktur TI, SaaS Cloud, Pengetahuan Manajemen Aset TI, Audit & Kepatuhan TI

Akrab dengan Perangkat Lunak Manajemen Aset TI (Seperti SNOW, ManageEngine, Flexera, dll.)

Memiliki pengetahuan dengan pengetahuan Produk Microsoft (OS Windows, Office365, SCCM, dll.)

Kontrol Aset (Pengetahuan Kuat di Ms. Office365, Ms. Access)

Akrab dengan dan mengelola Teknologi Infrastruktur: TCP/IP, DNS, WNS, DHCP

Familiar dengan Active Directory (Perencanaan, Konfigurasi, Kebijakan, Grup, Pengguna, Domain, dll.)

Instalasi, Konfigurasi, dan Administrasi Otoritas Sertifikat Profesional bermanfaat

4. IT Data Analytic Specialist

Persyaratan:

Pria

Pendidikan minimal S1 IT / Sistem Informasi

Memiliki pengalaman dalam proses analitik data

Pemahaman yang kuat dalam pengetahuan statistik untuk mendukung data proses

Menarik untuk dipelajari tentang proses bisnis

Pengetahuan pemrograman (python, Power BI, SQL, visual basic, dll)

Kemampuan penelitian dan analitik yang kuat

Keterampilan komunikasi yang baik, negosiasi antar tim, presentasi, berbicara di depan umum

Berpikir kritis untuk memecahkan masalah

Proyek manajemen

5. IT Manufacture Staff

Persyaratan:

Pria

Pendidikan minimal S1 Teknik Informatika

Wajib memiliki keahlian pada bidang IOT, PHP, MySQL, C++, JAVA

Memiliki kemampuan komunikasi & analisa yang baik

Memiliki ketertarikan pada bidang manufacturing

Diutamakan yang memiliki sim A

Penempatan: Jakarta

6. Promotion Staff

Persyaratan:

Pria

Pendidikan minimal S1 Marketing communication

Memiliki minat pada aktivitas & strategic promosi pengembangan suatu produk

Mempunyai kemampuan analisa yang tinggi

Pribadi yang aktif & dinamis

Wajib memiliki SIM A

7. Accounting Staff