Daftar Nominasi Festival Film Indonesia (FFI) 2022

TRIBUN-MEDAN.com - Pembacaan nominasi Festival Film Indonesia ( FFI ) 2022 telah digelar di Plataran, Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Sabtu (22/10/2022).

Dikutip dari TribunJogja.com, Ketua Komite FFI, Reza Rahadian menjelaskan acara tersebut digelar di Candi Borobudur sebagai simbol untuk memperlihatkan bahwa dunia film bisa berkaitan dengan apapun.

Acara ini merupakan rangkaian kegiatan malam penganugerahan terbesar bagi insan perfilman di tanah air.

Pembacaan nominasi ini juga disiarkan secara daring agar banyak orang bisa melihat secara langsung pembacaan nominasi untuk acara bergengsi ini.

Untuk FFI 2022, tercatat ada 25 film dokumenter, 7 film dokumenter panjang, 30 film cerita pendek, 20 film cerita panjang, dan 15 karya kritik film.

Dilansir dari daftar lengkap nominasi FFI 2022, film yang mendapatkan nominasi terbanyak jatuh kepada film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas dengan total 12 nominasi.

Lalu pada posisi kedua jatuh kepada film Before, Now & Then (Nana) dengan total 11 nominasi.

Sedangkan posisi ketiga dengan nominasi terbanyak jatuh kepada Mencuri Raden Saleh dengan 9 nominasi.

Berikut daftar lengkap nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2022:

Film Cerita Panjang Terbaik

Autobiography

Before, Now & Then (Nana)

Mencuri Raden Saleh

Ngeri-ngeri Sedap