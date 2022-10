JADWAL Lengkap Live Bola Malam Ini 22-23 Oktober 2022, Liga Inggris Ada Big Match, hingga LaLiga

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal lengkap pertandingan siaran bola dari liga top Eropa baik dari Liga Inggris, Liga Italia, hingga Liga Spanyol yang tersaji malam ini Sabtu (22/10/2022) hingga Minggu (23/10/2022) dinihari WIB.

Dari Liga Inggris, laga pembuka pekan ke-13 mempertemukan Nottingham Forest vs Liverpool pukul 18.30 WIB.

Laga tak kalah panas menyajikan duelbig match antara Chelsea vs Manchester United di Stamford Bridge pukul 23.30 WIB.

Beralih ke Liga Italia, AC Milan sebagai penghuni ketiga klasemen akan ditantang Monza di Stadion San Siro pukul 23.00 WIB.

Sementara, Inter Milan mendapatkan ujian tak mudah dengan melawat ke markas Fiorentina pukul 01.45 WIB, dinihari.

Baca juga: JAM TAYANG Siaran Langsung Real Madrid vs Sevilla, Barcelona vs Athletic Club| Klasemen LaLiga

Di Liga Spanyol, Real Madrid akan menjamu Sevilla di Stadion Santiago Bernabeu, pukul 02.00 WIB, dinihari.

Bergeser ke Liga Jerman yang menyajikan laga antara Hoffenheim vs Bayern Munchen, Dortmund vs Stuttgart dan Leverkusen vs Wolfsburg pukul 20.30 WIB.

Lalu, laga Montpelier vs Lyon akan menjadi sajian laga lanjutan Liga Prancis pada pukul 22.00 WIB.

Jadwal Pertandingan Bola (Ilustrasi Twitter/CopaAmerica)

Jadwal Bola Malam Ini

Sabtu, 22 Oktober 2022

Pukul 01.45 WIB - Juventus vs Empoli (Live Bein Sports 1)

Pukul 18.30 WIB - Nottingham Forest vs Liverpool (Live Vidio)

Pukul 19.00 WIB - Rayo Vallecano vs Cadiz (Live Bein Sports 3)

Pukul 20.00 WIB - Salernitana vs Spezia (Live Bein Sports 1)